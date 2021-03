Adelante Jerez califica de "tomadura" de pelo las ayudas municipales al comercio y la hostelería

Adelante Jerez ha calificado de “tomadura de pelo” las ayudas de Ayuntamiento a sectores como el comercio, la hostelería o el sector cultural aprobadas a finales de año ya que advierte de que la mayoría de estos colectivos no se podrá acoger a ellas.

En un comunicado, los ediles Ángel Cardiel y Rocío Monedero señalan que, una vez analizados los convenios suscritos con distintas entidades para el reparto de esas ayudas, considera que se ha dejado “sin posibilidades a la mayoría de comerciantes, hosteleros y gremio de la cultura y los espectáculos de la ciudad de poder beneficiarse de estas ayudas”, de ahí que considere que se ha hecho un “reparto injusto de los fondos”.

Fue en noviembre del año pasado cuando esta propuesta se llevó a pleno mediante una votación de urgencia sin que los ediles pudieran tener acceso a los expedientes para la modificación presupuestaria que tenía un importe de 800.000 euros. Los ediles explicaron que en ese momento “recelaron” de esta propuesta ya que no podían acceder al contenido de la propuesta. “No se conocía el reparto, ni los criterios, ni el contenido de los convenios que a futuro el gobierno iba a suscribir con las diferentes entidades”, advierte el edil.

Este grupo municipal señala que el ejecutivo vendió estas ayudas como “un empujón para no dejar a nadie atrás”; sin embargo, considera que, finalmente, ha sido una "tomadura de pelo”. Al respecto, denuncia: “Ni son ayudas a sectores, ni son ayudas covid; son subvenciones que se pueden ver o no como buenas pero que en nada se parecen a lo que se vendió”.

Aunque muestre su conformidad con dar ayudas a las asociaciones y federaciones vecinales, advierte de que estas han generado “falsas expectativas” puesto que "profesionales de la cultura, pymes y autónomos con pequeños comercios locales no pueden aspirar de ninguna forma”. Así, pone como ejemplo los 80.000 euros destinados al sector cultural. "No tienen hueco en esta partida ni grupos de teatro, ni bandas de música, ni orquestas con paro forzado, ni profesionales de la imagen, iluminación o sonido, muchos de ellos sin posibilidad de beneficiarse de otras ayudas y en una situación crítica”, advierte.

Asimismo, asegura que han tenido que decir a "pequeñas tiendas de moda de barrio, bares de Las Torres, Icovesa o las Granjas, entre otros, que ellos no entraban en el reparto”. “Si lo que se pretendía hacer es un convenio con determinadas asociaciones o federaciones, llámalo subvención o convenio a dicha asociación, pero no ayuda al sector porque se generan falsas expectativas y la gente ya anda un poco cansada de promesas y titulares que no se concretan en nada”, añade.

Por ello, Adelante considera que se podrían haber realizado “otras fórmulas posibles, viables y que cumplieran los plazos exigidos”.