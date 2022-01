La alcaldesa de Jerez reivindica a la Junta que "vuelva a apostar por la sanidad pública"

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, se ha sumado este martes junto a la delegada de Acción Social y Mayores, Carmen Collado, a la concentración de alcaldes y cargos públicos convocada en Cádiz frente a la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, "para reivindicar los recursos necesarios para garantizar una asistencia de calidad y digna en la sanidad pública andaluza".

La regidora reivindica que “la sanidad la componen los equipos humanos, y esos son los profesionales sanitarios”, y recuerda que “el gobierno local lleva dos años ofreciendo a la Administración autonómica terrenos municipales para la ampliación del Hospital de Jerez”, lamentando la falta de información y respuestas oficiales al respecto.

La alcaldesa ha denunciado que “los profesionales de la Marea Blanca nos dicen que nunca han visto tan mal la situación. Hay que volver a apostar por la sanidad pública, y el gobierno de Moreno Bonilla se está cargando esta sanidad pública. Cualquier ciudadano sabe qué situación existe ahora mismo en cuanto alacceso a médicos, en cuanto a atención directa, y está claro que hay una falta importantísima de personal para recuperar una atención presencial normalizada”.

Mamen Sánchez lamenta que “la Junta de Andalucía está destinando lo máximo posible a la sanidad privada en vez de a la sanidad pública. Si a todo eso le sumamos que la Junta tiene la mayor cantidad de dinero por parte del Gobierno de España que le ha transferido por parte de los fondos europeos para atender a ese personal, para contratar personal, para hacer equipamientos nuevos, no sabemos por qué no lo hace. Juan Manuel Moreno Bonilla no cree en la sanidad pública, cree en la sanidad del que se la puede pagar”, recordando que “ahí está el número de seguros privados y cómo han aumentado, pero la mayoría de los ciudadanos no puede hacerse un seguro privado. La ciudadanía tiene derecho a ser atendida por la sanidad pública, como lo hemos sido durante todos estos años en Andalucía”.

La alcaldesa reivindica que “los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Cádiz, la Marea Blanca, los sindicatos… tenemos que pelear y vamos a estar ahí, para que no se den más pasos atrás, y para recuperar todos esos pasos atrás que se han dado. Estamos reivindicando que tengamos una sanidad pública digna para que todo el mundo tenga acceso a la atención sanitaria”.

Mamen Sánchez señala que “ahora parece que la estrategia de la Junta, a poco de su campaña electoral, es anunciar muchas obras de infraestructura en tema sanitario. Faltaría más que no lo hiciera, cuando tiene dinero del Gobierno de España, de los fondos europeos, para poder hacerlo. Pero hace dos años que esta alcaldesa ha reiterado a la Junta de Andalucía su disposición de ceder terreno municipal para ampliar el hospital actual. Ahí está el terreno, lo vamos a ceder. El Hospital de Jerez tiene que ampliarse sí o sí, porque atiende a toda la Sierra, aparte de la comarca noroeste, y hay mucha población que revierte en este hospital”.

La regidora reclama a la Junta “que actúen con seriedad. Los temas de infraestructuras son importantes, pero de qué sirven las infraestructuras, si no tienen detrás profesionales médicos, de enfermería, las personas que te tienen que hacer esas pruebas, no solo de COVID-19, sino de cualquier enfermedad”.