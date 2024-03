Antonio Gómez, de Madre Coraje, ya es Hijo Adoptivo de Jerez

Desde este sábado 9 de marzo de 2024, Antonio Gómez Moreno, un ingeniero segoviano que llegó hace más de 50 años a Jerez y que fundó la ong Madre Coraje, ya es Hijo Adoptivo de la ciudad. Los Claustros de Santo Domingo acogieron el pleno extraordinario para la concesión de este título que reconoce a un hombre que “quiso complicarse la vida” por los demás, tal y como apuntaron sus hijos en el acto solemne.

La propuesta de esta concesión partió hace unos meses de la asociación Coherentes, una entidad que también promovió el propio Gómez Moreno. Tras los trámites administrativos y las correspondientes aprobaciones por parte de los órganos competentes, se fijó el pleno extraordinario y solemne para la concesión del título para la jornada de este sábado.

Nacido en Segovia, hace más de 50 años se trasladó a vivir a Jerez para sobrellevar mejor sus problemas de asma. Ingeniero de los Astilleros de Cádiz, fundó en los años noventa la ong Madre Coraje tras un viaje a Perú donde conoció la vida de los llamados ‘niños piraña’, que buscan comida entre los vertederos. Recientemente, la entidad celebró el envío del contenedor número 500 con materiales de ayudas para estos niños.

Tras recibir la distinción, Antonio Gómez se dirigió a los asistentes —la Sala Refectorio de Los Claustros se llenó de familiares, amigos y voluntarios de esta entidad — para hacer un llamamiento para trabajar como voluntario para los más necesitados. “Aunque eso nos complique la vida, se encuentra la felicidad y la satisfacción propia, aunque no una satisfacción como objetivo, sino como consecuencia de que se ha hecho el bien”, agregó.

Antonio ‘el de Madre Coraje’, tal y como lo llamó la alcaldesa, María José García-Pelayo, hizo un alegato de defensa del voluntariado para luchar frente a una sociedad “en la que casi nadie da nada a cambio de nada” por “el ambiente mercantilista que vivimos”. Y esbozó un futuro en el que el “voluntariado ha surgido de manera esperanzadora para quedarse”.

Acto seguido, agregó: "Cuando empecé a escribir sobre la gratuidad, me dijeron que era imposible; la experiencia me demostró que no lo es, sino que es algo alcanzable y necesaria para transformar la sociedad”. Y llegó a emocionarse cuando se dirigió a su mujer para justificar sus “ausencias” por su labor en la entidad “que ha sufrido con generosidad y resignación”.

"Todo lo hizo gracias al ‘Padrecito”

Los primeros en intervenir en el acto fueron los hijos de Antonio Gómez, María y Antonio, quienes hicieron un recorrido por la vida de su padre. Entre los aspectos destacados hicieron mención de su fe católica: “Mi padre siempre nos dice que todo hizo gracias al ‘Padrecito’, que es como los peruanos llaman a Dios”.

Rememoraron como colaboró con entidades como Proyecto Hombre o los scouts de La Salle, así como en la Parroquia de Las Nieves. Y calificaron que su “obra maestra” fue Madre Coraje, una entidad de ayuda al desarrollo que comenzó como una asociación y ya es una fundación.

Incluso, mencionaron que, en ese afán de "complicarse la vida", también promovió la creación de la asociación Coherentes y ha escrito tres libros, el último ya “en imprenta” —los títulos anteriores son 'La gratuidad desde mi experiencia de vida’ y ‘El poder de los valores’.

Tras la entrega de las distinciones, tomó la palabra la regidora de la ciudad indiciando que esta concesión “formaliza un sentimiento que tenían los jerezanos” hacia el fundador de Madre Coraje. Destacó que su trabajo hizo conformar una “familia preciosa” como es la de esta ong que está actualmente conformada por “un ejército de hombres y mujeres que van a mantener tu legado”.

El acto concluyó con la entrega de un singular regalo a Antonio Gómez. María José Bel, en representación de los trabajadores y voluntarios de la ong, le hicieron entrega de un árbol que se plantará en las instalaciones centrales de la entidad en la vieja azucarera de Guadalcacín. Con él, se pretende simbolizar la solidez del proyecto solidario y su permanencia en el tiempo. Al entregarle este obsequio, Bel se dirigíó al fundador de Madre Coraje señalando: “Jerez necesitaba una persona como tú y el mundo necesita mucha gente como tú”.