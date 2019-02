La asociación vecinal de El Pelirón: 41 años de vida y sin local

La asociación vecinal de Los Alunados de El Pelirón no se explica cómo después de dos años de reclamación aún no tiene una sede, a pesar de sumar ya 41 años de vida. Para explicar cómo un colectivo con tanta historia no tiene local donde reunirse hay que echar la mirada atrás, cuando el vandalismo y la droga tomaron la barriada y la junta directiva de la asociación tuvo que entregar las llaves del local -ubicado en el centro de barrio–, al Ayuntamiento "en custodia" hasta que se solucionara la delincuencia en la zona.

"Era imposible entrar en el centro de barrio e incluso nos amenazaban. Denunciamos la situación, y en un escrito explicamos el por qué entregábamos en custodia las llaves al Ayuntamiento", subraya el presidente de la asociación, Benito Fernández. "En ningún caso ese escrito significaba que la asociación moría. Ni mucho menos. Nunca hemos dejado a la asociación abandonada", añade Fernández.

Hace dos años el colectivo quiso volver al centro de barrio. La sorpresa fue que "toda nuestra documentación se había tirado y las instalaciones (que contaban hasta con vestuarios por tener unas pistas deportivas) las tienen ahora la hermandad del barrio y una asociación de mujeres".

"Llevamos más de dos años luchando y nos encontramos en la calle, y no tenemos nada en contra de la hermandad porque es de la barriada, pero sí estamos incómodos porque no tenemos sitio para la asociación", remarca el presidente. Además subraya que "nosotros sí tenemos toda nuestra documentación al día y oficial".

Desde la asociación vecinal exponen que "es curioso que no nos den un local pero sí nos pidan que enviemos al Ayuntamiento el calendario de actividades para mantenernos en 'activo' en el registro. ¿Esto cómo se entiende?".

Hace varias semanas se reunieron con la delegada Laura Álvarez y le expusieron la problemática: "No tenemos a día de hoy constancia de que se vaya a arreglar nada", declara Fernández.

"Nos vemos tirados, no podemos hacer lo que comenzamos hace 41 años. Parece que al Ayuntamiento no le interesa que estemos, porque hay un cúmulo de errores que no se subsanan, y ¿por qué? Lo que esperan es que nos aburramos, pero no vamos a caer en ese error", anuncia el presidente.

Desde la federación vecinal Solidaridad, su presidente Sebastián Peña declara que "el mundo asociativo está de capa caída porque a la política no le interesa que estemos vivos. No debe ser un problema que esta asociación de vecinos tenga un espacio en este centro de barrio".

José Saborido, vocal de la federación, añade que "la situación viene porque llegó un momento en el que era insostenible continuar en el local por el vandalismo. No se podía entrar y se entregaron en custodia las llaves. En todos los barrios hay momentos en los que sus colectivos no tienen mucha actividad, eso no quiere decir que no existan. Hay que darle solución a estos 4.000 vecinos de El Pelirón".