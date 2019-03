Acerado deteriorado, grietas en el asfalto, un parque sin farola y otro que linda con una carretera sin seguridad; una escalera hundida por estar "hueca" y prácticamente todos los alcorques sin árboles. Son algunas de las denuncias de la asociación de propietarios Nuevo Montealto, en Los Villares.

Su presidente, Manuel Martínez, alerta de "importantes riesgos" para la seguridad y aunque subraya que la asociación se siente atendida por el gobierno local, hay necesidades urgentes a las que hay que dar una respuesta.

"El Ayuntamiento nos recibe, con algunas de las cosas han cumplido, pero hay otras que por más que hacemos escritos no nos atienden. La escalera (calle Mar de Mármara) está hundida y tiene un boquete que es una cueva", señala Martínez, quien añade que "en esa misma calle el asfalto está abierto y nos dijeron que podía que tuviera filtraciones de agua. ¿Habrá que actuar no?".

"No conozco un parque en Jerez que no tenga una farola y nosotros tenemos uno. No digo que esté rota, digo que no hay farola. Lo peor es que en el parque hay transformadores de luz y por la disposición de los arreglos de flores, hay una parte que es la boca del lobo...", explica el presidente vecinal.

Otra de las reclamaciones más llamativas es la seguridad en el parque de la calle Mar del Norte: "Estamos alertando de que es peligroso porque lo que separa el parque de la carretera es una cuneta". No hay nada que impida a un niño que juegue en esta zona verde resbalar y caer en la carretera, ni vallas, ni plantas, ni bancos... "La justificación que nos han puesto es el dinero, pero es que ahí un día habrá un problema de verdad, y no será económico. Reivindicamos para evitar que tengamos problemas más graves", añade el presidente.

Lucas María de Jove, miembro de la asociación, recuerda que esta urbanización se recepcionó en 2008 "y hay algunas cosas que están bastantes deterioradas". "El boquete de la escalera de Mar de Mármara lo rellenaron una vez pero ya está vacío, lo que provoca que la escalera se hunda. El problema es que no tiene nada abajo, lo hemos comunicado para que no pase nada".

José Luis Montero lamenta que "siempre te dicen que ven las necesidades pero que no hay dinero". "En 2017 nos prometieron una zona infantil, nos dijo que incluso lo teníamos adjudicado y comprado... Hasta el día de hoy nada", declara Montero. También hace hincapié en la limpieza: "Yo siempre digo que yo pago mis impuestos igual que el resto. Aquí viene un camión y hace la bajada y la subida, pero por dentro de la urbanización no se mete. Si pago, ¿por qué no tengo una limpieza? 'Es que no hay barrenderos...'. Señores, pues eso no es culpa mía, yo pago".

La asociación de vecinos también quiere proponer al gobierno local unas mejoras que "entendemos que no suponen grandes costes". Entre ellas está la posibilidad de instalar una parada de autobús en la rotonda de la calle Mar del Norte, con el objetivo de unir la barriada y el hospital –añadir al trayecto de las líneas el tramo entre la rotonda de los donantes y la rotonda de la barriada–. También piden habilitar una acera en dicho tramo para mejorar la seguridad de los peatones.