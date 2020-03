El Ayuntamiento mantiene ahora contactos con la concesionaria para suspender la zona ORA

La formación Adelante Jerez ha asegurado que el gobierno local mantiene contactos con Setex Aparki SA, la empresa que gestiona la zona ORA en el centro de la ciudad, para la supresión del pago obligatorio mientras dure el estado de alarma actual.

Este partido asegura que "le consta" que el Ayuntamiento "está en conversaciones" con la firma para la suspensión temporal acogiéndose a una decisión adoptada el pasado miércoles por el Gobierno central de modificar el Real Decreto que regula las medidas para afrontar la actual crisis sanitaria. Por el momento, no ha habido confirmación ni desmentido oficial por parte del ejecutivo.

Ahora bien, en caso de producirse, el Ayuntamiento no puede hacerlo de manera unilateral sino que debe ser la empresa concesionaria la que lo solicite. A cambio, no tendría una indemnización económica sino que se le ampliaría el tiempo de explotación del servicio mientras dure la suspensión. Hasta este decreto, el ejecutivo se había negado a adoptar esta medida alegando que no iba a compensar económicamente a la concesionaria.

El edil de Adelante Ángel Cardiel señaló que “es una buena noticia y celebramos que el Ayuntamiento de Jerez pueda poner en suspensión sin coste para las arcas municipales el servicio del ORA en la ciudad, un servicio que no tiene ningún sentido mantener mientras dure el estado de alarma en el país". Ahora bien, expresó su deseo de que la firma "no aproveche la ocasión" para acogerse a la realización de un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) para sus trabajadores.

Horas antes del comunicado de Adelante, la alcaldesa, Mamen Sánchez, volvió a asegurar que el Ayuntamiento no va a decretar la suspensión del pago obligatorio por estacionar en la vía pública e insistió en que debe ser la empresa concesionaria, Setex Aparki SA, la que deba solicitarlo.

Por ello, la regidora apuntó que el nuevo Real Decreto que elaboró el miércoles el Gobierno central con nuevas medidas para hacer frente a la crisis provocada por el Covid-19 incluye el cambio normativo aludido por Adelante Jerez.

Así, volvió a incidir en que el ejecutivo no adoptará la decisión de suprimir temporalmente la ORA ya no solo para no tener que indemnizar a la empresa sino porque, según la regidora, ya no puede hacerse de manera unilateral por parte del Ayuntamiento con el Real Decreto del Gobierno del pasado miércoles. Ahora bien, no hizo mención de las conversaciones que Adelante asegura que se mantienen.

Asimismo, la regidora cargó contra el PP al que acusó de "oportunismo" por exigir la suspensión del pago obligatorio. Al respecto, dijo: ¿Por qué tanto interés con esta empresa privada? Insisto: La empresa no nos ha solicitado la suspensión del servicio; es más esta asegura que puede prestar el servicio".