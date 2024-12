La banda tributo 'Rumours of Fleetwood Mac' ofrecerá un concierto en Jerez

Con el respaldo personal del miembro fundador de Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, 'Rumours of Fleetwood Mac' es el mejor tributo a uno de los grupos más notables del rock and roll, que llegará a Las Copas de Tío Pepe Festival de González Byass, el 3 de agosto de 2025. Las entradas se pueden adquirir en la web de Veranea en la Bodega.

'Rumours of Fleetwood Mac' es una oportunidad para que los fans, tanto antiguos como nuevos, revivan y redescubran las canciones y las interpretaciones que han otorgado a Fleetwood Mac como uno de los mejores grupos y más queridos de todos los tiempos. Incluso el 'Mail on Sunday' ha llegado a afirmar: "Interpretan Fleetwood Mac mejor que Fleetwood Mac". Si no pudiste vivir los directos de sus míticas giras, este es tu momento para vibrar con las brillantes melodías de la banda británica Fleetwood Mac.

La XI edición de Tío Pepe Festival pivota sobre una programación excepcional que reunirá un impresionante cartel en los escenarios del Patio de la Tonelería, a las 22:00 horas y la Bodega Las Copas, a las 22:15 horas, ofreciendo al público una experiencia memorable en el corazón de ambas bodegas. Con propuestas aún por desvelar, la XI edición del Tío Pepe Festival reúne un cartel musical excepcional en Jerez, destacando a Pitingo, Carlos Santana, uno de los mejores guitarristas del mundo; a la legendaria diva del sonido disco Gloria Gaynor; a la banda californiana que ha revolucionado el pop, The Beach Boys; a la banda estadounidense Train, Jethro Tull con su gira Las 7 Décadas, el espectáculo This is Michael con Lenny Jay y Jennifer Batten, y la celebración de los 40 años de Duncan Dhu con Mikel Erentxun. Ana Belén, Coque Malla, Pastora Soler, Maldita Nerea, Marina Reche y María José Llergo suman diversidad artística, desde el pop y el amenco contemporáneo hasta sonidos icónicos del rock español. Además, el amenco de raíz brillará en el ciclo Solera y Compás con guras como Territorio Jerez. El humor estará además presente con Aguilera, Mení y Manu Sánchez en Tío Pepe Comedy. Se consolida así el ciclo Veranea en la Bodega como una cita cultural y enoturística única.