Vuelve el calendario solidario de la protectora 'No me abandones'

La protectora jerezana 'No me abandones' ultima ya los preparativos para la presentación del calendario solidario 2023. El acto será el próximo 28 de octubre en el Hotel Sherry Park a las 20.30 horas. La venta de los calendarios supone buena parte de los ingresos que tiene la protectora para cubrir los gastos veterinarios de los perros, así como el resto de necesidades que tienen estos animales que han sido abandonados.

El almanaque de 2023 es el número 17 que publica 'No me abandones' y se ha convertido ya en un sello de la entidad que no falta en los hogares de muchas familias. Toda la información sobre la protectora se puede ver en el perfil de Facebook y puede pedir información llamando al 656 42 13 42.