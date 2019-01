Debate intenso ante el rompedor cartel de la Semana Santa

Tras la presentación en la jornada del pasado viernes del cartel que ya anuncia la Semana Santa de 2019, los cofrades dieron paso al debate sobre la calidad de la obra presentada. Opiniones las ha habido para todos los gustos. Sin embargo, habría que destacar que no han sido pocos los que han defendido esta rompedora obra de David Romero y Francisco Rovira (Daroal) que marca, junto con el de Arnido de hace dos años, un antes y un después en el concepto de cartel de Semana Santa.

Los hermanos mayores se han mostrado mucho más diplomáticos. Como aislados del ruido que sonaba afuera. Al fin y al cabo, el consejo que ha aprobado este cartel está nombrado por el pleno de hermanos mayores y en cierta forma muchos se deben a la defensa de la gestión del presidente y su equipo de trabajo. Pedro Barea, hermano mayor de la Buena Muerte, no duda en comentar a este medio que “se trata de una obra que transgrede las líneas estilísticas clásicas. Pero es muy bella. A mí personalmente me encanta”.

Por otro lado, Francisco Román, hermano mayor del Mayor Dolor, no hace el mismo análisis que Barea. “Un cartel que hay que explicar lo que significa no es acertado. Respeto este tipo de visión del arte pero sinceramente no lo entiendo”, argumenta Román. Por su parte, Antonio Aguilar, hermano mayor de la Candelaria, tampoco era un gran defensor de la obra: “No me gusta. No es lo que estoy acostumbrado a ver”.

Por otro lado, Froilán Solís y Juan García Pérez, hermanos mayores del Nazareno y la Borriquita respectivamente, afirmar ver una obra muy interesante “aunque quizá necesitemos también actualizarnos de cara a estas nuevas líneas estilísticas”. En líneas generales, por parte de los hermanos mayores, hay una actitud de reserva diplomática en contraposición con el debate creado.

La Piedad

Por su parte, Enrique Espinosa, hermano mayor de la cofradía del Santo Entierro, también se mostró muy agradecido por representar el tema central del cartel de este año. “Debo de reconocer que no es un cartel al uso. Lo que siempre hemos visto y a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, una vez que se explica el sentido, se observa que la historia y las características de la hermandad están ahí representadas”.

En las redes sociales también erigieron al cartel como uno de los temas más debatidos desde que fuera descubierto en los Museos de la Atalaya. Pero tampoco ha sido un rechazo total el que se ha podido observar por parte de muchos cofrades. Cofrades y entendidos en arte que han defendido públicamente las nuevas pautas para anunciar la Semana Santa.