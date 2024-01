Las claves de una nutricionista jerezana para eliminar los excesos de la Navidad

El nuevo año trae muchos propósitos relacionados con el bienestar, como hacer deporte y cuidar la alimentación. Tras unas fiestas en las que las comidas toman especial protagonismo, hay quien ahora quiere eliminar los excesos de forma inadecuada, guiándose en, muchos casos, de dietas 'milagros' que dañan la salud. Para evitar tomar malas decisiones y empezar el 2024 de la mano de profesionales, la nutricionista jerezana Gloria Cambas da claves para cuidarnos.

¿Qué tres claves recomendaría para empezar a mejorar los hábitos?

El nuevo año siempre trae propósitos de mejorar, mantener o cuidar nuestra salud. Es un propósito maravilloso y el mejor punto de partida es adquirir buenos hábitos nutricionales. Las tres claves que yo nombraría para mejorar los hábitos de alimentación serían: tener en casa diversidad de alimentos frescos, incidiendo en variar el colorido de frutas y verduras, hacer cada semana un ejercicio de previsión de menú orientativo; y por último, pero igual de importante, cocinar platos sencillos de elaborar, pero a la vez, sabrosos y atractivos.

¿Qué no se debe hacer tras los 'atracones' de Navidad?

Nunca se deben hacer barbaridades como dejar de comer o dietas con un aporte calórico muy bajo. Esto nos puede llevar a producir un déficit de nutrientes esenciales en el organismo que no van a favorecer nuestro objetivo de mejorar salud, dará lugar a una desnutrición que puede acompañarse de una pérdida de peso no saludable. Me refiero a una bajada en el número de la báscula que no se corresponde con una pérdida de grasa sino que se debe a una disminución de masa muscular y de agua corporal, ambas muy importantes para el correcto funcionamiento metabólico del organismo. No podríamos hablar de una mejora de salud en este caso.

¿Qué alimentos son mejores para comenzar a 'depurar' los excesos? Teniendo en cuenta que no se puede generalizar la dieta para todo el mundo.

Los mejores alimentos para minimizar los efectos de los excesos navideños son alimentos densos en nutrientes y con aporte calórico bajo. Entre ellos podemos encontrar verduras de temporada como col, acelgas, espinacas, apio, setas, puerros, alcachofas, ..., combinadas con fuentes proteicas magras como pescado blanco, pescado azul, carnes blancas o proteína vegetal como la legumbre (lentejas, garbanzos, alubias). Alimentos probióticos que restauren nuestra microbiota como yogures naturales, kéfir o quesos blandos (fresco, mozzarella, requesón) o alimentos prebióticos ricos en fibra como cereales (arroz integral, pasta integral o quinoa) o patata cocida

¿Qué signos de 'alerta' manda el cuerpo para entender que hay que cambiar a hábitos más saludables?

En este mundo lleno de prisas en el que vivimos, es cierto que tendemos a no escucharnos. El cuerpo nos va mandando señales que vamos obviando. Al ser una máquina muy sofisticada, tras los avisos, si no se produce el cambio de hábitos, nuestra máquina se va adaptando, pero esas adaptaciones van mermando nuestra salud.

Cuando vamos haciendo el cambio de hábitos en el sentido correcto y nos vamos escuchando, nos damos cuenta de avisos que van desapareciendo. Ya no necesitamos una medicación para el ardor porque no aparece, me levanto con mucha más energía porque estoy bien nutrido, descanso mejor porque la digestión de la cena no ha sido pesada, me abrocho sin esfuerzo los cordones de los zapatos, no tengo dificultades para el aseo personal, recupero independencia, es decir, en general nos encontramos mejor, estamos más felices.

Qué mensaje daría contra las dietas milagros y los falsos mitos que corren por redes sociales sobre la pérdida de peso

Hay muy buenos divulgadores en redes sociales y también muy malos. Como en todas las profesiones existen personas muy formadas, con inquietudes verdaderas por mejorar la salud de las personas, y otros profesionales que no entienden que estar actualizados es fundamental. Elige buenos canales para informarte y siempre pensando que la divulgación no es para tu caso en particular.

Nadie se tomaría la medicación recetada a un paciente hipertenso si él fuese hipertenso también, esperaría al reconocimiento por su médico para actuar en consecuencia. La alimentación es lo mismo. Según tu historial de salud se realizará una intervención nutricional personalizada por parte del profesional que te atienda.