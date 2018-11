Piedad y Mortaja desmienten un posible Sábado Santo con cofradías

El último de los bulos que circula por el mundo cofrade de la ciudad ha intentado convertirse en noticia. Sin embargo, al acudir a las fuentes directas parece no tener mucha vida este debate. Se trata la posible recuperación de la jornada del Sábado Santo con dos cofradías que, presuntamente, habrían iniciado conversaciones para poner en pie una propuesta que hace ocho años propondría monseñor Mazuelos Pérez y que la hermandad de la Piedad desestimó. La posibilidad estribaba en que la cofradía saliera a primera hora de la mañana para recogerse sobre el mediodía de la jornada con el fin de no contradecir la liturgia que claramente expresa que la Iglesia vive expectante la próxima Resurrección del Señor.

En este sentido, las fichas no se han movido desde entonces ni han existido conversaciones ni reuniones públicas ni privadas entre las corporaciones de la Sagrada Mortaja y la Piedad. Manuel Garrido Arcas, hermano mayor de la cofradía con sede en el convento capuchino, desmiente esta posibilidad a este medio. “Ni ha habido ni habrá, aunque yo no me niego a hablar con nadie. Pero una salida matinal no entra dentro de nuestra idea de Sábado Santo”. Además, Garrido Arcas aclara que “ni me han llamado del consejo directivo ni de la delegación diceosana. Ciertamente el primero que se sorprende con todo esto soy yo mismo porque no ha existido nada de lo que últimamente se ha publicado y comentado en torno al Sábado Santo”, afirmaba a esta redacción cofrade.

Por otro lado, Enrique Espinosa de la Calle, hermano mayor de la Piedad, también desmiente todos los rumores. “Nada se corresponde a la realidad. No hay nada nuevo y si lo hubiera sería el señor obispo el primero en saberlo”, afirmaba. Tajante el hermano mayor de la cofradía del Calvario.

El Sábado Santo seguirá siendo una jornada de reflexión y sin procesiones en la ciudad. Al menos eso parece desprenderse de las declaraciones de los dos máximos mandatarios de estas corporaciones que, supuestamente, estarían interesadas e recuperar esta jornada. Ambos piensan que sus cofradías jamás saldrían a las calles de Jerez en dentro de un horario en el que la ciudad está inmersa en el movimiento lógico de una jornada laborable. Por en esto hacen hincapié ya que se estaría fuera del contexto necesario para hacer una estación de penitencia.