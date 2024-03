Llega a Jerez la banda de rock and roll más grande del mundo

La banda de rock and Roll más grande del mundo actúa este próximo jueves 7 de marzo en la sala La Guarida del Ángel de Jerez de la Frontera a partir de las 21:00 horas.

La sala de conciertos jerezana de la Calle Porvenir dará descanso, por un día, a la programación del Off Festival por el Festival de Jerez para recibir al autoproclamado como mejor grupo de Rock and Roll del planeta.

Se trata del grupo norteamericano Supersuckers, de Tucson (Arizona), formados por Eddie Espaghetti (voz y bajo), Metal Marty Chandler (guitarra) y Captain Chris Von Streicher (batería).

La visita forma parte de una extensa gira europea de tres meses con citas, entre otros paises, en Francia, Italia, Reno Unido y Alemania.

El concierto en Jerez de la Frontera será la octava actuación de once previstas en nuestro territorio entre febrero y marzo en un evento organizado por Babilonia Wild Rock en colaboración con las promotoras Noise On Tour y Otis Tours y el esfuerzo de la propia sala La Guarida del Ángel.

Las entradas (a punto de agotarse) están disponibles en la página web de la sala o directamente en el portal de venta de tickets Mutick a un precio de 25 euros más 2,5 euros por cargos de gestión.

Supersuckers, despegue en Seattle con Sub Pop Records y bendecidos por Lemmy Kilmister

Supersuckers nació en 1988 como quinteto en la soleada ciudad de Tucson aunque tan sólo un año después viajan a Seattle alertados por un colega de la abundante escena local de grupos y garitos; además de que, como recordaba Eddie Espaghetti en una entrevista con Jotdown, "por el frío podías llevar la chaqueta de cuero todo el año".

En la ciudad del grunge coincidieron con bandas de la talla de Mudhoney, Pearl Jam y Nirvana y firmaron con la mítica escudería Sub Pop, compartiendo sello con Reverend Horton Heath y Soundgarden, entre otros.

Graban sus primeros álbumes The Smoke of Hell (1992), La Mano Cornuda (1994) The Sacrilicious Sounds of the Supersuckers (1995) y Must've Been High (1997) en la que mezclan estilos tan dispares como punk rock, cowpunk, garage rock y country, sobre todo con éste último trabajo.

En 2001 la banda funda su propio sello discográfico: Mid-Fi Recordings, con el que se lanzan a editar singles, discos en directo y nuevos elepés como Motherfuckers Be Trippin (2003) Devil's Food (2005), Get It Together (Mid-Fi, 2008) y el último de todos ellos editado en 2020 con Acetate Records, Play That Rock n’ Roll.

Han compartido escenario con, sólo por citar algunos, Social Distortion, Bad Religion, Ramones, Toadies, Supagroup, Butthole Surfers, Dwarves o White Zombie y Motörhead, de quien su recordado líder Lemmy Kilmister dijo en una ocasión: "Si no te gustan los Supersuckers, no te gusta el rock and roll".

"Sólo recuerda usar ropa interior limpia, ¡porque te vamos a quitar los pantalones!"

Si aún dudas si asistir en Jerez al concierto de Supersuckers su lider, Eddie Espaghetti te terminará de convencer con unas palabras recogidas por él de cara a esta gira europea: "Has oído nuestro nombre, has visto nuestros discos, nuestras camisetas y nuestras pegatinas. Probablemente seamos la banda favorita de alguien que conoces y, sin embargo, tal vez todavía seamos un misterio para ti. Bueno amigo, está bien, estás en el lugar correcto para conocer a la mejor banda de rock 'n' roll del mundo, Supersuckers".

"Y la próxima vez que veas el nombre "Supersuckers"-sigue- ya sea en la tienda de discos, en algún sitio de internet o en la pared de un garito rockero, debes saber que detrás de todo hay personas de calidad, honestas, pateadoras y trabajadoras tratando de hacer tu vida un poco mejor a través de los “Poderes Malignos del rock 'n' roll (y el desvío ocasional hacia la música country, por supuesto) y nada nos encantaría más que tenerte allí con nosotros. Sólo recuerda usar ropa interior limpia, ¡porque te vamos a quitar los pantalones!".