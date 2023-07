El conflicto de La Asunción va más allá de la rehabilitación de viviendas

"Vamos a proceder judicialmente si así procede". Así de rotundo se muestra un grupo de vecinos de la barriada de La Asunción ante la actuación de su presidente vecinal. El colectivo (64 vecinos de hasta 15 comunidades) ha hecho un comunicado en el que denuncia "el malestar con el presidente de la asociación, entidad que como tal no existe ya, porque este señor utiliza la sede a su conveniencia e ignora a los vecinos. Nuestros estatutos, que hoy mismo un vecino ha revisado en la Junta de Andalucía, dice que un presidente no puede estar más de dos años y él lleva cinco".

"Niega la entrada a la asociación a la propia vicepresidenta. Ha cambiado la cerradura y no atiende las llamadas. Hemos pagado un burofax para reclamar que queremos entrar en la sede y no nos ha contestado. Tiene las llaves de la asociación como si fuera una oficina para la dirección facultativa de las obras y de las empresas", denuncian las familias.

Los afectados por los retrasos en las obras de rehabilitación aseguran que "este señor se encargaba de repartir las facturas de las empresas para que nosotros las firmáramos y había quien no sabía ni leer. Además se están firmando cosas que no se están haciendo".

Este colectivo vecinal recrimina que el bloque del presidente de la asociación "casualmente" sea el que tenga las obras en mejor estado y que incluso la vivienda de éste haya sido reformada. "Él nos dice que su comunidad ha pedido un préstamo pero a nosotros nos dicen que no", apuntan. "Aquí hay una gran falta de empatía con los vecinos, hay cosas que no nos cuadran. Si llegamos a saber cómo vamos a estar hoy, no hubiéramos optado a esta subvención que nos está dando de todo menos alegrías", subraya el colectivo.