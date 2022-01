Los nuevos positivos bajan en Jerez, pero vuelve a subir la incidencia

Luces y sombras. La situación epidemiológica de Jerez, dentro de la sexta ola de la pandemia, confirma las previsiones de la Junta de Andalucía sobre la continuidad del elevado número de contagios por la rapidez de propagación de la variante ómicron, que extenderá en febrero las infecciones del covid al 80% de la población andaluza.

Hasta que no haya una incidencia "muy muy baja", el Gobierno andaluz no contempla relajar las restricciones vigentes, en concreto el uso de la mascarilla y el pasaporte Covid para el acceso a la hostelería y los centros sanitarios, para el que el Ejecutivo de Juanma Moreno quiere incluso solicitar otra prórroga de su vigencia para incentivar la vacunación entre los que aún no se han decidido a dar el paso.

La vacuna ayuda según los expertos a paliar los efectos del Covid-19, que en esta sexta ola se presenta con una sintomatología más leve y menos presión hospitalaria, lo que no impide que los ingresos en el hospital jerezano sigan creciendo, como ocurre en las últimas 24 horas, en las que la Consejería de Salud y Familias notifica dos nuevas hospitalizaciones en el distrito sanitario Jerez-Costa Noroeste, que elevan a cinco el total de la última semana.

El parte diario de la evolución de la pandemia, en el que no se refleja ningún nuevo ingreso en UCI, depara este viernes una nueva subida de la incidencia acumulada en 14 días, hasta cerca de los 1.280 casos en Jerez, 36 puntos por encima del registro del día anterior. El distrito sanitario salda la ultima jornada con una tasa de 1.147 casos tras un aumento del riesgo de contagio en 14 días de cerca de 25 puntos.

El municipio pone así fin a tres jornadas de bajada, que le permite cerrar la semana en curso con un descenso de cien puntos en su tasa de incidencia en 14 días. También baja este viernes, a diferencia de lo que ocurrió el jueves, la incidencia acumulada a corto plazo, la de los últimos 7 días, que cae 56 puntos en Jerez, hasta los 563 casos, casi una treintena más, no obstante, de los computados a principios de semana.

El área sanitaria también corrige su incidencia acumulada en 7 días en 43 puntos, situándose su tasa en el entorno de los 450 casos.

En el parte oficial afloran 228 nuevos positivos en las últimas 24 horas en Jerez, que vienen a ser del orden de un centenar menos que los notificados la víspera, mientras que los curados suman 185 nuevas altas en la ciudad, que completa otra jornada sin fallecidos. En consecuencia, los casos activos, en máximos desde el inicio de la pandemia, crecen en otros 43 y rozan los 6.160.

El distrito acumula en las últimas 24 horas 107 curados frente a 316 nuevos positivos, con lo que sus casos activos se disparan en 200 y superan ya los 9.000.

Dentro del área sanitaria, Jerez y Rota son los únicos municipios que experimentan este viernes subidas de su incidencia en 14 días, si bien la villa roteña se mantiene por debajo del umbral de los mil casos, a partir del que se pasa a riesgo extremo de contagios, con una tasa de 953 casos.

Sanlúcar sigue un día más como el municipio con menor incidencia acumulada del distrito sanitario jerezano, con una tasa de 815 casos (15 puntos menos que el día anterior). En el extremo opuesto figura San José del valle, que recorta este viernes 45 puntos para dejar su tasa por debajo de 1.444 casos.

La provincia de Cádiz mantiene en las últimas horas la bajada de la incidencia, aunque con un discreto descenso de 8 puntos y una tasa de 1.260 casos, mientras que Andalucía se apunta una nueva subida de 13 puntos, con los que supera los 1.420 casos.