El plan de choque para reducir las listas de espera que la Consejería de Salud puso en marcha el pasado 1 de abril presenta, según representantes sindicales, claroscuros, que no terminan de convencer.

La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, explicaba el pasado día 1 en qué consistiría dicho plan y en el caso del hospital de Jerez, además de aumentarse la actividad quirúrgica, se adoptarían medidas para mejorar el rendimiento del área quirúrgica en general.

En el hospital los quirófanos ya funcionaban por la tarde -la propia delegada lo admitió-, aunque sólo en la mitad prácticamente se operaba en ese horario. Según fuentes profesionales, tras el comienzo del plan de choque, el número de quirófanos operativos sigue siendo el mismo, sólo que ahora se ha llevado a cabo un trasvase de especialidades, de forma que para el horario de tarde se están dejando las operaciones menos complejas, de menor duración y que exigen menos días de ingreso.

De esta manera - reflexionan estos profesionales -dentro de unas semanas, el nuevo Gobierno andaluz podrá presumir de un significativo descenso cuantitativo de la lista de espera quirúrgica en especialidades donde verdaderamente ésta estaba desbordada, pero temen que a costa de incrementarla en especialidades en las que las intervenciones quirúrgicas son mucho más complejas.

Profesionales cuestionan si no aumentará la lista de espera para las intervenciones más complicadas

Hay que tener en cuenta que éstas requieren una recuperación más larga, mayor tiempo de hospitalización y de ocupación de camas. "¿Está el hospital en situación de tener más camas disponibles, lo que significa además disponer del personal suficiente para atenderlas?", se preguntan algunos profesionales. "¿Cómo se compatibiliza reducir la lista de espera que ha aflorado y la que ya existía?", recalcan.

El nuevo Gobierno andaluz sacó a la luz los pacientes que están esperando una operación pero que hasta entonces no aparecían en los registros de demanda quirúrgica y por lo tanto no engrosaban más unas listas de espera ya de por sí abultadas. En el caso de Jerez, según los datos del nuevo Ejecutivo, el número de pacientes aguardando su paso por el quirófano casi se triplicó con respecto al que el Gobierno de Susana Díaz hacía público anualmente.

De 1.625 pacientes se pasó a 4.430, aunque más escandaloso resultó el desfase entre la lista de espera para consultas externas, 7.267 enfermos, según el anterior Gobierno, frente a los 36.103 contabilizados por los nuevos responsables de la Consejería de Salud.

El anuncio de un plan de choque para reducir paulatinamente el número de pacientes en listas de espera y los tiempos de demora, con una dotación de 25,5 millones de euros durante este año, no se hizo esperar, pero existen muchos interrogantes, más si no se producen contrataciones de nuevos profesionales en casi todas las categorías, no sólo médicos y enfermeros.

Representantes del Sindicato Médico o del Sindicato de Enfermería Satse en Jerez, mayoritarios en la junta de personal del hospital, rehusan valorar un plan del que dicen no se les ha presentado oficialmente y desconocen incluso cómo se está aplicando.

Sindicatos piden al SAS que negocie el plan de choque para reducir las listas de espera

No obstante, las estructuras regionales de los sindicatos más representativos en la Mesa Sectorial de Sanidad (CCOO, Satse, Sindicato Médico, CSIF y UGT), sí han salido al paso y no han obviado su malestar por no haber sido tenidos en cuenta y ser desconocedores de este plan antes de que se presentase a los medios de comunicación.

En un escrito conjunto que han trasladado a la Dirección Gerencia del SAS manifiestan en primer lugar que valoran como positiva cualquier medida que se tome desde la sanidad pública para reducir las listas de espera en los centros asistenciales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, "pues ello repercutirá en el bienestar de las personas usuarias y en el prestigio de un sistema sanitario ágil y de calidad".

Pero dicho esto, le recuerdan a la Administración sanitaria que el plan de choque afecta a condiciones de trabajo del personal del Servicio Andaluz de Salud, como son contratación, tiempo de trabajo, jornada de trabajo, descansos o retribuciones. "Estas condiciones, según varias normas jurídicas, se han de negociar previamente en el seno de la Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía".

Por este motivo, instan al SAS a que en la próxima reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía se incluya en el orden del día la apertura de la negociación de las condiciones laborales en las que se va a desarrollar este plan, "ya que éstas han de ser homogéneas, de aplicación en cualquiera de los centros asistenciales del SAS y sin discriminación hacia ningún profesional que desarrolle habitualmente sus funciones en los centros y servicios implicados en ese plan".