La delegación territorial de Educación dice que las quejas del Andrés de Ribera "carecen de base normativa"

Las denuncias formuladas hace unos días por el Ampa del colegio Andrés de Ribera han tenido ya respuesta por parte de la delegación territorial de Desarrollo Educativo quien considera que dichas quejas "carecen de base normativa". La Junta asegura, respecto a las matriculaciones en la unidad del aula mixta de 1º y 2º de Educación Primaria, que "el proceso de escolarización se rige por las Instrucciones de 25 de febrero de 2025, de la Viceconsejería, sobre los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. Estas instrucciones recogen expresamente que, por razones de organización, y conforme al artículo 4.2 del Decreto 21/2020, “se podrá atender en una misma unidad alumnado de diferentes cursos de un mismo ciclo o etapa educativa, siendo el número máximo de alumnos por unidad mixta de quince”.

Este es el caso concreto del CEIP Andrés Ribera, -aseguran a través de una nota- que desde el inicio del procedimiento ofreció una unidad mixta con un total de 15 plazas, correspondientes a 1º y 2º de Educación Primaria. Estas plazas fueron cubiertas completamente durante el proceso ordinario, y en ningún momento se registraron vacantes adicionales ni solicitudes pendientes de admisión.

El 12 de junio, fecha límite para la certificación de matrícula, el centro registró un total de 15 alumnos matriculados en dicha unidad: 6 en 1º de Primaria y 9 en 2º. Por tanto, la unidad se encuentra completamente cubierta dentro de los parámetros legales establecidos para unidades mixtas, no existiendo vacantes disponibles. Como recoge la normativa vigente, no puede ofertarse matrícula adicional en unidades que han completado su ratio autorizada.

El 18 de junio, desde el Servicio de Planificación Educativa de esta Delegación, se remitieron a todos los centros las aclaraciones correspondientes sobre el procedimiento de adjudicación de vacantes tras la certificación de matrícula. En este documento se recuerda que la publicación de vacantes resultantes tras la certificación del 2º ciclo de Educación Infantil y Primaria debía realizarse el 19 de junio; y que a estas vacantes tiene preferencia el alumnado en lista de no admitidos. Solo tras agotar dicha lista, pueden adjudicarse plazas por orden de llegada. Finalmente, en el caso de unidades mixtas, la ratio máxima es de 15 alumnos si no se mezclan ciclos y de 12 si se mezclan ciclos. Se puede matricular alumnado en cualquiera de los cursos de la unidad, siempre que no se supere dicha ratio.

En el caso del CEIP Andrés Ribera, al haberse matriculado los 15 alumnos permitidos, esta unidad no cuenta con vacantes disponibles y, en consecuencia, no es posible legalmente aceptar nuevas solicitudes de matrícula para dicha unidad. Cualquier interpretación contraria carece de base normativa y no se corresponde con la realidad del procedimiento seguido por el centro y por la Delegación.

Desde la Delegación Territorial reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la correcta aplicación de la normativa vigente en materia de escolarización, garantizando en todo momento el cumplimiento de los principios de legalidad, equidad y calidad del sistema educativo público andaluz.