Alertan de un "cierre encubierto" en el colegio Andrés de Ribera en Jerez

Vuelven las protestas a Jerez por la educación. En esta ocasión, el Ampa del colegio Andrés de Ribera convoca una concentración este lunes, 23 de junio, desde las 9 hasta las 10.30 horas "con el fin de que la Delegación de Educación rectifique y abra las vacantes necesarias para no eliminar líneas".

"Queremos anunciar que sentimos total repulsa por las decisiones tomadas desde la Consejería de Educación y puestas en marcha por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, concretamente desde Planificación Educativa, la cual 'capa' la posibilidad de realizar matrículas en el primer ciclo de Primaria con la intención de crear un aula mixta más", denuncia en un comunicado la asociación.

El Ampa relata que el pasado 20 de junio una familia quiso matricular a su hijo en 6º de Primaria y a su hermana en 1º de Primaria: "Nos trasladan los padres de los peques que desde Delegación dicen que no hay vacantes para 1º de Primaria ni para 2º de Primaria. El presidente del Ampa se pone en contacto con la Delegación, con la premisa de solicitar que amplíen dichas vacantes haciendo referencia a la libre elección de centro. A lo que recibe una rotunda negativa alegando que no hay alumnado que solicite ese centro, cosa que no es real, puesto que los días 19 y 20 de junio llegaron hasta 11 matrículas en total para diferentes cursos, incluyendo varias para 1º y 2º Primaria".

"Esta negativa obligaría a varias familias a matricular a uno de sus hijos en un centro, dejando a su otro hijo fuera, dando lugar a tenerlos en distintos centros o forzándolos a elegir otros centros para que estén juntos", lamenta el Ampa.

Las familias ponen en valor que el colegio "es pionero en una inclusión real, efectiva y eficaz. Tienen una forma de trabajar que muy pocos centros tienen, gracias a un proyecto unificado y de investigación donde se trabaja con la Universidad de Málaga entre otros, y con la Unión Europea como último escalafón. Proyecto que se presentó a la Delegada de Educación, Isabel Paredes, la cual se comprometió a apoyarlo y a abrir las vacantes cuando se tuvieran las matrículas en mano, cosa que no ha ocurrido, lo que nos lleva a pensar que solo son promesas vacías".

Este centro es un centro de 'compensatoria', lo cual permite la matriculación de cualquier niño en cualquier periodo del año, "ya que llevan recibiendo Anexos IX más de 12 años y acogiendo a cualquier pequeño o pequeña que venga por traslado de domicilio, porque han sido exiliados de su país o huyendo de una guerra... Una triste realidad que no se ve, ni se tiene en cuenta desde Delegación".

El Ampa remarca que les consta "que el claustro completo lleva luchando más de 15 años para que no se cierren líneas ni se pierdan oportunidades para el alumnado. En este caso se está realizando un 'cierre encubierto del centro' desde las líneas de Infantil hacia las de Primaria, por no ofrecer vacantes, y prohibir estas matriculaciones antes mencionadas".