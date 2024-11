Denuncia de una familia de Jerez por el servicio de ayuda a domicilio: el trato fue "indignante"

La familia de una usuaria del servicio de ayuda a domicilio de Jerez ha denunciado el "indignante" trato que recibieron el pasado jueves, del que dejaron constancia con un escrito en la delegación de Bienestar Social. La hija de la usuaria, una señora de 84 años con un grado de gran dependencia, cuenta que su madre "necesita aparte de su auxiliar de referencia a otra asistenta que viene a levantarla por la mañana, darle el desayuno y medicación, además de otras labores".

Relata que su padre, de 88 años, la llamó alertándola de que la trabajadora de ayuda a domicilio no había llegado a la casa en su horario habitual (en este momento había un retraso de una hora). "Me pareció extraño y le digo que espere, que quizás con el tiempo como está, estarán un poco más lenta. Intento ponerme en contacto con la empresa y nadie coge el teléfono", cuenta la familia.

Casi dos horas después (12,45 horas), el padre "me llamó un poco nervioso", puesto que su mujer seguía en la cama y sin tomar la medicación necesaria. La hija de la usuaria tuvo que salir del trabajo y acudir al domicilio familiar, y añade que durante todo este tiempo "nadie" atendió sus llamadas de teléfono. Ante esta situación, acude también a la propia delegación de Bienestar Social para poner una queja "e incluso llamo al 010, pero nadie sabe nada. No exagero, he llamado unas 20 veces al número 956149520 y no lo cogían".

"No es justo que se trate de esa manera a personas mayores. Mi madre no pudo comer algo hasta las 13.45 horas", denuncia la familia, añadiendo que "otro usuario amigo de mi padre con 92 años y que vive solo, tiene un servicio de aseo por la mañana y tampoco fue informado de que no iban a su domicilio".

Finalmente, la familia explica que tras presentar el escrito en Bienestar Social "me llaman y empiezan a dar excusas de que están saturados, que no han podido avisar. No me creo que sí están desde las 8 de la mañana, no puedan llamar a los que están en nivel de gran dependencia, a los que viven solos y ni siquiera coger el teléfono".