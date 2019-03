El pasado 25 de febrero Elisa Cortés recogió una de las banderas de Andalucía por su labor en la provincia. La diseñadora ha sido reconocida por la acción empresarial e innovación. Cortés se enorgullece de que todos sus productos se han fabricado siempre en España y desde que su empresa se fundó en 1989 su apuesta por la ciudad de Jerez ha sido indiscutible.

Con varias tiendas en España así como con su presencia en países como Italia, Bélgica, Holanda, Portugal, Inglaterra, Irlanda, Alemania, Luxemburgo y Camboya, la firma Elisa Cortés sí que es 'marca Jerez'.

–Hace unos días recibió la bandera de Andalucía ¿cómo ha vivido este reconocimiento? ¿Se lo esperaba?

–Ha sido una sorpresa y una alegría haber recibido este reconocimiento justo cuando se cumple nuestro 30 aniversario. Siempre es un honor y una satisfacción que te reconozcan en tu tierra, aunque en realidad es un reconocimiento a la acción empresarial e innovación, es decir, a todo el equipo que forma o ha formado parte alguna vez de la empresa que lleva mi nombre.

–¿Qué momento vive la moda andaluza?

–Andalucía siempre ha sido una tierra de artistas, el arte también se refleja en la moda. En mi opinión, nos encontramos en un momento de plena expansión, somos reconocidos mundialmente y somos líderes de un sector que está en auge, aunque no hay que olvidarse que hemos vivido una gran crisis y han sido tiempos muy difíciles, pero también la crisis ha hecho que surjan nuevas firmas que están posicionándose muy bien en nuestro sector.

–¿Considera que se apoya al sector en Andalucía?

–A lo largo de nuestra trayectoria hemos trabajado mucho, y en ocasiones hemos contado con apoyo de agencias y asociaciones andaluzas. Es un tema complicado, pienso que siempre es bueno invertir en investigación y desarrollo, en este sector y en todos los sectores. En Andalucía en general, y en la provincia de Cádiz en particular, hay mucho talento. Sería ideal que se apoyara a los jóvenes para que no tuviesen que salir fuera, y todo este talento se quedase aquí y se tradujese en la creación de puestos de trabajo y por lo tanto, en desarrollo económico en nuestra tierra.

–En 1989 fundó su firma, ¿cómo recuerda sus primeros años?

–Los primeros años los recuerdo trabajando mucho, con mucha ilusión y disfrutando con mi trabajo y con mi equipo. Sin él no estaría aquí. Todas esas personas son las que han hecho posible que yo me dedique a algo que tanto me gusta.

– Referente en el sector de la moda, ¿cuáles son sus pilares para seguir manteniéndose en el sector y además siempre siendo fiel a su esencia?

–Por un lado, me gustaría mencionar que hemos apoyado el 'made in Spain' desde el principio. La fabricación se ha llevado a cabo en talleres tanto internos como externos, pero siempre en España, en la provincia de Cádiz.

Por otro lado, hemos trabajado mucho nuestra imagen de seriedad y profesionalidad en nuestras relaciones comerciales y, sobre todo, la idea de calidad asociada a nuestro producto definen la personalidad de Elisa Cortés no sólo como marca sino como empresa.

–¿Considera que hay un boom de diseñadores? Por ejemplo, a raíz de programas de televisión.

–Creo que estos programas de televisión pueden influir en muchos jóvenes con aspiraciones a trabajar en el mundo de la moda. Sin embargo, sería muy importante que a estos jóvenes diseñadores se les informara de la importancia de ciertos aspectos claves para hacer que una firma de moda logre mantenerse en el tiempo, creando la cadena necesaria que va desde el diseño y la producción a la comercialización de la prenda.

–En todos estos años, ¿qué momentos recuerda con mayor cariño?

–Recuerdo con mucho cariño los comienzos. Pero mis recuerdos de todos estos años están llenos de momentos entrañables, tanto de la época de expansión como de la crisis, de la que también hemos aprendido.

–Sus diseños ya recorren el mundo, ¿qué objetivos tiene marcados en su agenda?

–En estos momentos nuestra empresa exporta alrededor del 55% de su producción. En la actualidad, la firma está presente en más de 500 puntos de venta, tanto en España, como en el resto de Europa. Tenemos tienda propia en Jerez, El Puerto, Sevilla y Madrid. En el año 2016 abrimos nuestra primera tienda Elisa Cortés en el sudeste asiático.

Nuestro objetivo es continuar con nuestro proyecto de expansión en la zona y afianzar los mercados ya existentes. Seguiremos trabajando con toda la ilusión como hasta ahora para que nuestra marca siga vistiendo a una mujer protagonista y dinámica propia del siglo XXI.