Energía eólica y fotovoltaica: La hibridación también pide paso en Jerez

Al 'boom' fotovoltaico de los últimos años se ha sumado ahora la hibridación, unos proyectos donde se combinan instalaciones de dos o más fuentes de generación de energía renovable. A día de hoy, no hay ninguna operativa en Jerez, pero ya hay varias que están tramitando las correspondientes autorizaciones para su puesta en marcha en los próximos años si obtienen todos los beneplácitos correspondientes.

Este es el caso de un proyecto de hibridación promovido por la compañía Al-Andalus Wind Power, que desde hace tres lustros explota un parque eólico en los parajes de la Loma de los Isletes, la Loma de la Venta y el Cortijo de Isletes Altos”, al sureste del término municipal jerezano. Y ahora ha empezado a tramitar los permisos para construir una planta fotovoltaica que hibridará con la energía que ya generan sus 11 molinos operativos de 80 metros de altura de buje cada uno.

La propuesta contempla la construcción de un parque fotovoltaico de 13,5 megavatios de potencia instalada que ocupará una superficie total de unas 38 hectáreas repartidas entre seis fincas. La energía que genera se evacuará mediante una línea subterránea que discurre por tres términos municipales (Jerez, Alcalá de los Gazules y Paterna) hasta llegar a la subestación situada en Paterna. Esta instalación está conectada a su vez con la estación Arcos de la Red Eléctrica Española.

Al-Andalus Wind Power es una compañía que forma parte del grupo empresarial Saeta Yield, que actualmente tiene en su portfolio una decena de plantas fotovoltaicas, con una potencia total de 61,2 megavatios, y 25 parques eólicos repartidos entre España y Portugal con una potencia que supera los 682 megavatios. Esta empresa fue adquirida meses atrás por un fondo de capital de Emiratos Árabes Unidos (el grupo Masdar).

Este medio tiene constancia de que, actualmente, se están tramitando otros dos proyectos de hibridación más en el término municipal jerezano. Así, actualmente continúa la tramitación de la construcción de una planta fotovoltaica de 85 megavatios y que ocupará una superficie de en torno a 84,6 hectáreas en las inmediaciones de la barriada rural de El Mojo. Promovida por la firma Wigep Andalucía (perteneciente al grupo Eolia Renovables) hibridará con su parque eólico ya operativo en sus inmediaciones.

Por otro lado, la empresa Bogaris ha tenido que modificar el proyecto de hibridación que tiene previsto desarrollar entre los términos municipales de Jerez, Sanlúcar y El Puerto puesto que algunos de los aerogeneradores que proyecta estaban incluidos dentro de un perímetro de protección de aves esteparias.

Por el contrario, el organismo autonómico rechazó a mediados del año pasado otro proyecto de hibridación promovido por Capital Energy para su parque eólico en Macharnudo. Entonces, la Junta no continuó adelante por su tramitación por la moratoria establecida por el Ayuntamiento de Jerez para no permitir este tipo de instalaciones en las inmediaciones de los pagos de viñas mientras no se culmine el plan especial urbanístico que deberá regular la implantación de este tipo de instalaciones en todo el término municipal jerezano.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica rechazó otro proyecto promovido por Acciona en el Paraje de Alíjar, en las proximidades de Sanlúcar, para que hibridara con los aerogeneradores que lleva operativos desde hace años. El organismo estatal advirtió del impacto ambiental del proyecto por ser un enclave de protección de las aves esteparias.

Inadmitida la hibridación en Las Quinientas

El Ministerio para la Transición Ecológica no ha admitido a trámite un parque eólico al sur del término municipal jerezano que hibridaría con el parque fotovoltaico construido años atrás en el Cortijo de las Quinientas. La firma Bruc Energy había solicitado que este proyecto se tramitara mediante un procedimiento administrativo que simplifica los trámites para este tipo de instalaciones que fue aprobado por el Gobierno central para facilitar la implantación de este tipo de instalaciones tras el estallido de la Guerra de Ucrania.

El propietario del parque fotovoltaico de Las Quinientas, que a día de hoy es la planta solar más grande construida en Jerez (tiene 105 megavatios de potencia instalada), planteaba hibridarla con un parque eólico de nueva construcción conformado por 11 aerogeneradores con una altura de buje de 145 metros cada uno y una potencia instalado de 72 megavatios.

Sin embargo, en una resolución emitida días atrás por la Dirección Generael de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio no se admite el proyecto al considerar que no reúne las características que establece la normativa para acogerse a este procedimiento.