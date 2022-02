Un investigador jerezano asegura que las fuentes árabes ubican Melkart en la Punta del Boquerón

En un artículo de inminente publicación, el investigador jerezano Miguel Ángel Borrego Soto demuestra cómo las fuentes árabes avalan la teoría de la ubicación del mítico templo de Hércules en la Punta del Boquerón, a orillas del actual caño de Sancti Petri y no en otras localizaciones.

"Así parecen demostrarlo un par de fuentes árabes, ambas del siglo XIV, basadas en textos de geógrafos e historiadores anteriores, pero no interpretadas ni traducidas correctamente hasta ahora, que apoyan las afirmaciones que sobre este famoso edificio hiciera Estrabón (ss. I a. C. – I d. C.). Según este autor (Geografía, III, 5), los gaditanos ocupaban una isla no mucho mayor de cien estadios de longitud (aproximadamente 18 km) y sólo un estadio (180 m) de anchura en algunos de sus lados, y en cuyo extremo oriental, por donde la isla tocaba más de cerca el continente, se situaba el santuario de Gades o Heracleo, a unas 12 millas de la ciudad, ubicada en el extremo occidental", explica Borrego.

Aunque durante décadas y de manera casi unánime se mantuvo la idea de emplazar el templo de Hércules en el islote de Sancti Petri, pues se pensaba que en época de Estrabón estaba unido a la isla de Gades, las últimas investigaciones paleogeográficas del litoral gaditano indicaban, hace ya dos décadas, que aquél ya estaba separado de Gades desde el Neolítico (Arteaga et alii, 2001). "Por ello, lo más lógico fue pensar en la Punta del Boquerón, extremo más próximo al continente, como el lugar idóneo de la localización primitiva, lo que coincidiría con las indicaciones de Estrabón al respecto (Frutos Reyes y Muñoz Vicente, 2004, 17-18, 29 ss.)".

Este punto geográfico aparece denominado como estrecho o desembocadura de Šant Bāṭar o Šant Bīṭar (Sancti Petri) por los autores árabes al-Zuhrī y al-Idrīsī, respectivamente. El primero de ellos afirma, además, que era allí donde el Guadalete (Wādī Lakka) vertía sus aguas al Océano. Según otros autores como el anónimo del Ḏikr bilād al-Andalus y el geógrafo al-Ḥimyārī, era en ese mismo lugar donde se encontraban una antigua fortaleza y un gran templo que los cristianos habrían elevado a la categoría de iglesia (kanīsa) posteriormente.

"Efectivamente, leemos en al-Ḥimyārī, al igual que en Estrabón, que Cádiz era una isla cuya longitud de sur a norte era de doce millas, por una de ancho. En uno de sus extremos o cabos (ṭaraf), continúa este autor, se encontraban las ruinas de una fortaleza construida por los antiguos, como demostraban sus restos, y junto a ella, un templo conocido por Šant Bīṭar (San Pedro)". Estas afirmaciones las corrobora la mencionada obra Ḏikr bilād al-Andalus cuando menciona, también, a esa fortaleza y al “gran templo” de Šant Bīṭar, en ese mismo punto geográfico de la actual Punta del Boquerón, donde desembocan las aguas del caño de Sancti Petri.

"Todos estos datos descartan, por tanto, la ubicación del Heracleo gaditano en el islote de Sancti Petri o en el lejano Cerro de los Mártires, donde se le ha querido trasladar recientemente (Monterroso Checa, 2021), a pesar de que allí, como en la primera de las localizaciones, los restos arqueológicos no hayan aportado material compatible con la existencia de un santuario de las características del Heracleo".

"De este modo -concluye Borrego- los textos clásicos y árabes, y las evidencias materiales que han ido apareciendo en todo el entorno de la Punta del Boquerón (Corzo Sánchez, 2005; Sáez Romero, Montero Fernández, Díaz Rodríguez, 2005; Sáez Romero, Carrero Ramírez, 2018; Higueras-Milena Castellano, 2020) dejan claro que es allí donde se levantaba, efectivamente, el templo del Hércules gaditano, transformado en iglesia tras la irrupción del cristianismo en la Península, como se deduce de los textos árabes, y donde arqueólogos y geógrafos habrán de seguir buscando indicios de su exacta localización".