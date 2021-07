Usted fue uno de los primeros cargos institucionales que se posicionó a favor de Juan Espadas. ¿Por qué tomó esa decisión?

Desde el principio tenía claro que era necesaria una renovación en el PSOE andaluz. Estoy convencida de que Juan Espadas puede liderar este proyecto y devolver al PSOE al gobierno de la Junta de Andalucía. Es una persona con una gestión pública brillante; gobierna la cuarta ciudad de todo el territorio nacional con una gestión impecable. Y, además de su liderazgo, tiene empatía, es buena persona y busca la unidad el futuro del PSOE andaluz. Es el proyecto que necesitamos ahora.

Siempre un proceso de primarias genera heridas internas. ¿Cómo va a salir el PSOE de este proceso?

Los militantes han hablado y se han posicionado de manera mayoritaria a favor de Juan Espadas. Se consiguió un 55% de los votos en toda Andalucía y en la provincia de Cádiz, casi un 70%. Es la provincia de Andalucía donde Espadas ha conseguido un mayor respaldo por lo que nos sentimos satisfechos del trabajo que hemos hecho todos los compañeros del partido. En cuanto a las heridas, a todos los sitios donde Juan Espadas ha ido ha lanzado el mismo mensaje: la unidad. Aquí no sobra nadie. Da igual a quien hayas votado en el pasado; somos todos la misma familia socialista.

¿Augura que habrá cambios a nivel orgánico tanto en la provincia como en Jerez una vez se celebre el congreso regional y Juan Espadas sea proclamado secretario autonómico?

Sí es cierto que este proceso es un termómetro de lo que está por venir. Sin embargo, en este proceso todos hemos ido a una y esta ha sido una de las pocas veces en la que la provincia se ha puesto de acuerdo en algo. Yo creo que eso es positivo para los procesos provinciales y locales futuros. Hay una unidad fuerte en el partido en Cádiz.

Hablando de su trabajo en Madrid, ¿qué balance hace en este ecuador de la legislatura?

La verdad es que no ha sido un trabajo legislativo normal al pillarnos la pandemia. Sí es verdad es que hemos tenido que estar en Madrid; en mi caso al tener la responsabilidad de la portavocía de la comisión de vivienda. La verdad es que vamos poco a poco cambiando las cosas. Muchos ven en televisión los dos minutos de pelea entre partidos, pero luego son 11 horas más de pleno y hay una normalidad política. Y hay muchos consensos para aprobar medidas.

Hay más diálogo del que parece...

Sí, yo me llevo bien con todos los grupos. Hay cosas en las que no coincidimos, porque es lógico al tener ideologías distintas.

Ya que hace mención de su labor como portavoz de la comisión de vivienda, si hay una ley de la que se ha hablado mucho es de la nueva Ley de Vivienda y de las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos por medidas en materia de alquiler. ¿Son tantas las discrepancias entre los socios de gobierno?

La Ley de Vivienda es muy esperada porque va a ser pionera. Va a reforzar la función social de la vivienda y se va a regular el alquiler, aunque no va a ser como la ley catalana, como hablan algunos. Es una regulación de las zonas que están tensionadas donde las familias no pueden acceder a un alquiler asequible. Estas se van a acotar y los ayuntamientos y las comunidades autónomas van a tener competencias para poder hacer planes de acción para que se puedan limitar o congelar precios. Además, se ha dado una estabilidad a los arrendatarios al prorrogar los contratos de manera forzosa de tres a cinco años. Esperemos que ahora en julio podamos presentarlo.

Pero, ¿ha habido tantas discrepancias con Podemos?

Ha sido más mediático que otra cosa. Sí es cierto que cada uno tiene su ideología, pero estamos llegando a acuerdos y consensos que se van a anunciar en breve. Se ha llegado a una ley que va a ser de futuro. Y hay que recordar que la inversión en vivienda ha aumentado un 400% en relación con los presupuestos anteriores, sin olvidar que tenemos los fondos europeos con los que se van a rehabilitar mucho parque residencial. En materia de vivienda se ha conseguido algo histórico.

¿Y cómo puede ayudar esa ley a resolver los problemas de vivienda en Jerez?

Siempre me gusta recordar que es la Junta de Andalucía quien tiene las competencias, de ahí que diga que la inversión del Estado es algo inédito. Vamos a intentar que haya más participación de los ayuntamientos en la implantación de la Agenda Urbana y que con los fondos europeos puedan participar. Jerez se va a beneficiar de buena parte de las ayudas europeas.

En materia de vivienda, ¿Jerez está peor que otras ciudades?

En Jerez hay una necesidad de empleo, pero en vivienda no tenemos un mercado especialmente tensionado como en Madrid, Barcelona o Valencia, con unos precios elevadísimos. En Jerez esto no pasa, porque hay alquileres con precios asequibles. Pero sí necesitamos más viviendas sociales. Por eso, siempre digo que los ayuntamientos tienen que presentar proyectos para que cuenten con el presupuesto correspondiente. En Jerez hay muchos barrios que es de justicia su rehabilitación integral, como es el caso de San Juan de Dios. Este creo que es uno de los proyectos que, de cara a los fondos europeos, podrá ejecutarse.

¿Cree que los fondos Next Generation serán realmente ese acicate para cambiar el modelo productivo de este país? Por aquí tenemos experiencia en fondos europeos fallidos...

Los fondos europeos son una oportunidad única que no ha sido fácil de conseguir. Mucho dinero va a ir a la rehabilitación de viviendas y la transición ecológica. Por ello, es importante que las comunidades autónomas se vuelquen porque van a tener un papel muy importante en su gestión. Y estamos intentando que los ayuntamientos tengan también un papel destacado en su gestión. Precisamente, en el proyecto renovador de Juan Espadas, se le da esa importancia al municipalismo para que los ayuntamientos tengan una especial relevancia en la gestión de estos fondos. Las entidades locales, sin duda, son las que mejor conocen las necesidades de cada territorio y de sus vecinos.

Ya por último, ¿dónde se ve en política a medio plazo?

Yo ahora estoy viviendo una oportunidad única y un sueño. Yo soy socialista de toda la vida y el poder participar desde el Congreso en poder cambiar las cosas es una satisfacción, porque es mi vocación. No sé dónde estaré mañana; yo estoy disponible para mi partido y estaré dónde me diga. El trabajo en el Congreso es intenso y, prácticamente, no tienes vida personal. Pero te compensa porque lo haces por los demás. El que está en política de manera vocacional siempre trabaja por lo demás.