Con más de veinte años de experiencia sobre los escenarios Manuel Tañé (Jerez, 1978) está viviendo, como otros muchos profesionales del flamenco, una situación anómala. Hablamos con él sobre un momento “difícil” y del que “esperamos salir pronto”.

–Está la cosa chunga para vivir de la cultura hoy día...

–Imagínate, esto no lo esperaba nadie, y está siendo muy difícil de superar. Lo peor es que ya se están suspendiendo cosas para el año que viene, y eso ya es preocupante para todos. El 2020 yo lo doy por perdido.

–¿Le han suspendido muchas galas?

–Una barbaridad, todo lo que tenía. Fíjate que yo tenía cerrados tres o cuatro meses en América, y todo se me ha caído. Iba a Alburquerque, a Nuevo México, con Joselito Maya, y después me quedaba allí haciendo varias galas. También se me han caído cosas con Alfonso Losa, un homenaje a Paco de Lucía en Chequia, un espectáculo que se había programado en el off de la Bienal con Pepe Torres, Farruquito y José Maya y una cosa que tenía en Barcelona con mi prima Manuela Carpio y el Potaje de Utrera, donde iba con Pastora Galván. Eso ya está perdido.

–Ahora es el tiempo de echar mano de los ahorros...

–Claro, de los pocos ahorros que tenía y del paro, porque afortunadamente y gracias a los tablaos, ahora mismo puedo cobrar el sindicato.

–¿Y qué perspectivas hay, porque el futuro no pinta bien?

–Ahora mismo estoy hablando para irme a Japón con Emilio Maya y quedarme allí una temporadita. Al año siempre voy tres o cuatro veces, y tengo sitios para trabajar. Espero que esto, si Dios quiere, pase pronto y Manuel Tañé, como siempre ha hecho, vuelva a currar, sobre todo fuera de Jerez.

–Porque aquí pocas veces se le ve en alguna programación...

–Sí, es así, parece que por estar tanto tiempo fuera se olvidan de uno. Estuve hace dos años en el Festival y bueno, ahora me han llamado de la Peña Tío José de Paula para hacer el ciclo de Otoño. La verdad es que me ha dado mucha alegría porque es una peña señera, y que se hayan acordado de mí, me ilusiona.

–¿Cantará allí por primera vez?

–Sí, es la primera vez que voy a cantar allí. Voy con Joselito Gálvez a la guitarra y bueno, deseando estoy porque esto de no subirse a un escenario....

–Entiendo que, como dice, al no subirse a un escenario, se sentirá extraño...

–Eso es, date cuenta que esta situación es completamente nueva para mí y para muchos compañeros. El confinamiento fue muy duro y ahora, lo que tiene uno ganas es de cantar, por eso digo que en la peña voy a darlo todo. Cuando uno no ejercita las cuerdas vocales, se nota, por eso es importante estar ahí y no perder la actividad.

–Antes ha dicho que el confinamiento ha sido duro. ¿Estaba en Jerez o le pilló fuera?

–Bueno, estaba trabajando en Casa Patas, en Madrid. Yo tenía que estar del 9 al 14 y me tuve que venir dos días antes, y desde entonces estoy aquí.

–Ahora en este periodo de crisis se ha hablado mucho de la importancia de los tablaos y también de las irregularidades de algunos. ¿Qué opina usted de eso?

–Los tablaos son un negocio, y está claro que muchos de sus propietarios van a lo que van. Yo he tenido de todo, aunque sí que es verdad, como se ha denunciado ahora, que debería haber más control y que al artista se asegure las horas que trabaje. Más que nada porque llega una cosa como esta y uno tiene el respaldo del paro, si no te ves desamparado. A mí me ha llegado a ocurrir que de las ocho horas, me aseguraban una y media, sobre todo en Madrid.

–A veces da la impresión de que se retrocede en vuestro ámbito...

–Por supuesto, la cosa está cada vez peor, sobre todo en lo que respecta a los artistas. Yo respeto a todo el mundo y sé que todos tienen derecho a comer, pero la desigualdad no beneficia a nadie. Si te rebajas cobrando 100 euros, al final el empresario contrata lo más barato, y eso perjudica a todos. Eso es lo que está pasando, y eso lo provoca es desperstigiar el flamenco y ofrecer peor calidad. A mí me ha pasado que me han llamado y me han dicho ‘te doy tanto, y he dicho, yo por eso no voy’, y te contestan ‘si la semana pasada vino Fulanito por tanto...’ Pues que llama a Fulanito. Uno se tiene que hacer valer, pero llega un momento que te tienes que adaptar. Yo gracias a Dios me puedo permitir decir que no, pero no todo el mundo lo puede hacer. De todas formas, no en todos los tablaos es igual, yo he estado en Barcelona, por ejemplo, y me dan gloria bendita.

–Farruquito, Alfonso Losa, Manuela Carpio, Pastora Galván, José Maya....Al menos ellos sí valoran la figura de Manuel Tañé....

–Claro, son artistas de élite, y que te llamen para formar parte de sus espectáculos es un orgullo. Además, yo llevo el nombre de Jerez por bandera y eso es una garantía cuando sales fuera. Date cuenta que yo de los doce meses del año, me puedo llevar fuera ocho o nueve meses, gracias a Dios.

–¿Y para el 2021? O eso aún queda muy lejos...

–No hombre, uno se mueve con la intención de que esto haya pasado ya y podamos volver a la normalidad. Para el 2021, espero estar en el Festival de Jerez. Presenté un proyecto con mi hermana y cuatro bailaores y tenemos mucha ilusión, porque somos todos gente de Jerez. Todavía no sabemos nada, pero tenemos mucha ilusión depositada, la verdad.

–Y en el estudio de grabación, ¿le veremos algún día?

–Es una espinita que tengo, pero claro, como afortunadamente he tenido siempre trabajo, no me ha dado tiempo de centrarme. Es algo que quiero hacer, pero aún no he encontrado el momento.