La Feria de Jerez soñada por los hosteleros

Montar una caseta de Feria tiene su miga, sobre todo cuando se acerca el momento de la inauguración oficial, el alumbrado que este año tendrá lugar el sábado 4 de mayo, al que preceden horas de actividad frenética en el parque González Hontoria y para el que los caseteros tienen que tenerlo todo listo sin dejar el más mínimo margen a la improvisación.

Al hilo de la aprobación esta semana del plano provisional de la Feria del Caballo y del inicio del montaje de las estructuras de las casetas, y aunque aún restan dos meses y medio para su comienzo, el gobierno local ha iniciado una ronda de contactos con distintas asociaciones y colectivos que tienen una participación directa en la celebración de la principal cita festiva de la primavera jerezana para presentarles las líneas maestras de su 'plan de feria' y escuchar sus sugerencias de cara a la mejora de la edición de este año, la primera bajo el nuevo mandato del PP en el Ayuntamiento.

La Asociación Hostelería de Jerez, que ya ha mantenido un primer contacto con los responsables municipales de Fiestas, ha trasladado sus propuestas para "mejorar y embellecer" la Feria del Caballo, el objetivo principal que se ha marcado el ejecutivo del PP, según avanzó en declaraciones recientes la propia alcaldesa, María José García-Pelayo.

Refuerzo de los aseos públicos

En concreto, los hosteleros de Feria agrupados bajo la asociación que preside Alfredo Carrasco han solicitado que se dote al recinto ferial de más aseos públicos, en línea con los que se colocaron la pasada Navidad durante la temporada de zambombas.

"En Navidad se ha hecho y se ha notado, aunque nos quedamos cortitos, y la Feria es un recinto en el que se pasan muchas horas, se come y se bebe, pero con los servicios de las casetas no hay suficiente", explica Carrasco, quien subraya que con esta medida, "además de los olores, se evitaría la mala imagen de gente orinando sobre la muro del perímetro del González Hontoria o en cualquier esquina a la vista de todo el mundo".

Carga y descarga

Entre las propuestas presentadas por los hosteleros de Feria también figura la solicitud de habilitar una zona de carga y descarga próxima al recinto ferial, más allá del horario estrictamente autorizado para la entrada de vehículos de proveedores al Hontoria.

"En la Feria hay que reponer todos los días, hay mucha rotación y los proveedores no siempre pueden cumplir los horarios establecidos, ya que también tienen que atender a los establecimientos hosteleros de la ciudad, que se mantienen abiertos porque funcionan muy bien en la hora del desayuno y las comidas", esgrime el presidente de Hostelería de Jerez para justificar la necesidad de esta zona de carga y descarga en las inmediaciones del González Hontoria.

El problema de la luz en las casetas

Los hosteleros de Feria también solicitarán la mediación del Ayuntamiento -en la primera toma de contacto entre hosteleros y Fiestas no se habló de este asunto- para poder tener luz de obra en las casetas tres o cuatro días antes de la inauguración de la Feria.

"Este tema es fundamental, porque hasta ahora el enganche se facilita el viernes por la tarde, es decir, un día antes del alumbrado, pero la puesta en funcionamiento de todas las máquinas -neveras, botelleros, iluminación, equipo de música...- lleva su tiempo y siempre hay algún contratiempo". Además, añade Alfredo Carrasco, "la mayoría de la materia prima con la que se trabaja en Feria tiene que ir a frío y yo mismo me he encontrado con proveedores acompañados por el Seprona a los que no han permitido dejar la mercancía en la caseta un viernes a mediodía porque no había luz".

"Lo de la luz en Feria tiene que mejorar sí o sí; si hay que pagarla antes, pues se paga, porque encima la luz la dan por patas, y si en una hay un casetero que se demora, no hay enganche para ninguna de las casetas de esa pata", señala el responsable hostelero, no sin subrayar que "el viernes por la noche se pasa de cero a mil, y si queremos que todo esté preparado, que la bebida esté fría, que haya comida suficiente, tenemos que tener luz dos días antes, como mínimo".

Casetas más grandes

Hostelería de Jerez considera que las casetas de un módulo tienen los días contados en porque "no son rentables", motivo por el que, de cara a próximas ediciones, considera que el Ayuntamiento debería apostar por casetas más grandes -de más módulos- para que la Feria sea atractiva para los hosteleros.

"Las casetas -el adjudicatario- puede ser una empresa, una asociación sin ánimo de lucro, una peña, un grupo de amigos..., pero la práctica totalidad necesita un hostelero, porque las de explotación por sus propios medios se cuentan con los dedos de las manos", explica Carrasco, quien recuerda, además, que cada vez hay más exigencias higiénico sanitarias, que son las mismas para todos, lo que supone un incremento de los costes a los que difícilmente se puede hacer frente en casetas pequeñas explotadas por un tercero.

En este sentido, abunda en que "la Feria es exigua, apenas dura una semana y hay que asumir unos riesgos, por ejemplo si llueve, por lo que cada vez es más difícil encontrar hosteleros dispuestos a coger una caseta, por lo que sugerimos que las casetas sean más grandes, también por comodidad tanto para los trabajadores como para la ciudadanía".