“Es inevitable que me comparen, pero para mí Agujetas sólo hay uno”

Manuel de los Santos Bermúdez (Jerez, 1975) acaba de estrenarse en el mercado discográfico. ‘Amaro’, un trabajo editado por la productora La Droguería Music, y grabado en directo, es la carta de presentación con la que pretende hacerse un hueco en el difícil mundo del cante.

–¿Qué grado de satisfacción tiene tras haber lanzado su primer disco?

–Bueno, estoy muy contento porque para mí esto ha sido una oportunidad. La discográfica me ha tratado muy bien, me ha entendido desde el principio y de momento no tengo ninguna queja, al contrario.

–La Droguería Music, la productora, es la primera vez que graba con un cantaor de Jerez. ¿Cómo surgió todo?

–Un día contactó conmigo Antonio García, guitarrista de Écija y me comentó que había una productora que me había escuchado y quería grabarme un disco. Eso fue hace un año. Yo llevaba tiempo queriendo grabar, así que, tras hablar con Chemi López, que es el productor, lo intentamos primero en la Peña El Viejo Agujetas de Rota, pero no cuajó la cosa. Luego probamos en un estudio, pero yo me escuchaba y no me convencía, lo veía todo demasiado mecánico. Hasta que un día le propuse hacerlo de nuevo en directo. Así que nos fuimos un día a la Peña Antonio Chacón, con un poco de público y en tres horas estaba el disco terminado.

–Al final, nueve cantes....

–Sí, dimos un recital completo con todo tipo de cantes, o al menos con los que yo me siento más a gusto. Hay dos fandangos pero con dos estilos, uno de fandangos naturales y de aire agujetero, y otro de José Cepero, que a mí es un cantaor que me encanta, porque para hacerlos necesitas tener mucho fuelle. Hay soleá, seguiriyas, tarantos, romances, bulerías... En fin, de todo.

–La última vez que hablé con usted, cuando iba a estrenarse en Los Cernícalos, ya me dijo que se sentía muy aficionado. Veo que lo sigue siendo...

–Sí, por supuesto, yo antes que nada soy aficionado. A mí me gusta escuchar a los antiguos, empezando por mi gente, mi abuelo y mi padre, pero sobre todo Manuel Torre. Luego escucho también al Bizco Amate. Suelo escucharlo todo, si me gusta lo escucho. Por ejemplo, el otro día escuché una soleá de Mateo Soleá y me encantó.

–¿Le dedica mucho al cante?

–Le echo mis horas. El cante es muy difícil y siempre digo que aunque uno nazca con él, hay que trabajarlo. Es como un músculo, que como no lo trabajes, no se desarrolla. –Me llama la atención que el guitarrista, Antonio García, pese a ser la primera vez que le tocaba , conecta perfectamente con su manera de cantar... –Es cierto. Conocí a Antonio una noche cuando estábamos trabajando en una peña de Antequera, pero aquel día no me tocó. En el disco era la primera vez que me acompañaba y la verdad es que salió perfecto. Antonio sabe acompañar muy bien.

–Lo curioso es que su padre y el suyo se conocían de sus vivencias en Écija, y ahora, cosas de la vida, coinciden ustedes dos...

–Mi padre paraba mucho en Écija porque tenía muchos amigos y con el padre de Antonio García, que también tocaba la guitarra, coincidían mucho. Él me dice que se ha llevado toda la vida escuchando los cantes de los Agujetas y eso se nota al acompañar. Yo por lo menos me he sentido muy a gusto con la guitarra.

–Aunque no de forma continuada, pero usted lleva ya tiempo dedicándose al cante...

–Bueno, yo canto desde que tenía quince años, lo que pasa es que no me he dedicado exclusivamente a ello. Es más, con dieciocho años me fui a Madrid y estuve trabajando en el Teatro La Villa, lo que pasa es que a los pocos años tuve a mis hijos y tuve que dejarlo. En 2014 volví a cantar, y desde entonces he ido buscándome un sitio poco a poco.

–De usted se dicen muchas cosas, desde que su padre no le dejaba cantar hasta que no es hijo de Agujetas...

–Es verdad, se dicen tantas cosas, pero algunas son ridículas. Dudar que soy hijo de Agujetas es absurdo, somos nueve hermanos, y quizás he sido yo y mi hermana Manuela los que hemos tenido más roce con él, porque nosotros éramos los pequeños y pasábamos muchas temporadas en la casa que tenía entre Chipiona y Sanlúcar. Si no hubiese sido hijo de él, ya te digo yo que no hubiera venido a por nosotros. Luego, lo de que no me dejaba cantar también lo he escuchado. Otra tontería, porque el primero que me animó a que cantara con 15 años fue él. Yo dejé el cante entonces porque tuve mis hijos, y con el cante no se podía vivir, no podía estar dos meses sin trabajar porque tenía que llevar dinero a mi casa.

–Antes comentamos que volvió en 2014 con un recital en Los Cernícalos, pero desde entonces, en Jerez se ha prodigado poco...

–Sí, la verdad es que he trabajado sobre todo fuera. He hecho recitales en Madrid, Badajoz... En Jerez hay muchos artistas, y al haber tantos, cuesta más. A veces creo que hay una oveja para 20 lobos y ante eso, prefiero salirme de la manada. Que me quieren escuchar aquí, encantado, porque vivo aquí, pero no me preocupa.

–¿Y se ve ahora más curtido?

–Yo creo que sí. He evolucionado en el sentido de saber más y sobre todo tener más seguridad. Soy consciente de lo que quiero, de cuál es mi raíz, y de ahí no salgo.

–¿Cómo lleva eso de ser hijo deAgujetas?

–Eso es inevitable, y aunque no quieras, la gente te compara. Yo lo tengo claro, y cuando me nombran a mi padre, yo agacho la cabeza, porque como es hombre no va a cantar nadie. Podemos, con el tiempo, acercarnos al tacón de la suela, pero poco más. Yo considero que en el cante hay que sufrir, y desgracidamente, nosotros los Agujetas no hemos tenido una vida fácil.

–¿Presentará su disco en Jerez o lo hará fuera?

–Bueno, afortunadamente voy a presentarlo en Jerez, será el día 22 de febrero en la Peña Buena Gente y la verdad es que estoy muy ilusionado.