Estas son las gasolineras más baratas de Cádiz

En muchas ocasiones no vigilamos el precio que pagamos por gasolina. Ya sea porque viajamos con prisas o por despistes propios, no cuidamos nuestro bolsillo a la hora de recargar el depósito de nuestro coche. No obstante, puedes contrarrestar este problema con un poco de previsión y acudir a un gran numero de gasolineras baratas en la provincia de Cádiz, que te pueden ayudar a ahorrar. Al mismo tiempo, recopilamos también cuales son las gasolineras más baratas de Jerez.

Diésel

La gasolinera más barata para Diésel en la provincia de Cádiz es Gas Runner. Se encuentra en Algeciras, en la Avenida del Puerto. Está abierta las 24 horas y su precio por litro es de 1,128 € por litro.

Si buscamos la gasolinera más barata de Jerez de la Frontera, deberemos ir a Cepsa-Coop San Dionisio en la carretera del Calvario, aunque deberemos estar atentos puesto que solo abre de lunes a viernes de 8:00 a 19:00. Su precio por litro es de 1,230 €.

Gasolinera más baratas para diésel premium

Para el diésel premium más barato tendremos que ir a la gasolinera Ballenoil de El Puerto de Santa María. Está abierta a todas horas y su precio por litro es 1,249 €.

Dentro de Jerez de la Frontera, la gasolinera Alcampo de la Calle Ronda Aurora Boreal es la más barata. Abre las 24 h y su precio por litro es de 1,288 €.

Plomo 95

La gasolinera más barata para plomo 95 es la misma que la de diésel, Gas Runner. En este caso su precio es de 1,187 € por litro.

Para Jerez de la frontera la situación es similar, la gasolinera más barata es la misma que la de diésel, la gasolinera Cepsa-Coop San Dionisio. Su precio por litro es de 1,370 €.

Gasolineras más baratas para sin plomo 98

Para sin plomo 98 la gasolinera más barata de Cádiz se llama ES Coloso de La Línea. Su precio es de 1,469 € por litro y abre todos los idas de 7:00 a 23:00.

Dentro de Jerez, la gasolinera Alcampo también aparece como una de las más baratas. Su precio es de 1,549 € por litro.

Gasolineras más baratas para biodiésel

La gasolinera que cuenta con el biódiesel más barato de todo Cádiz provincia se en encuentra en Jerez. Su nombre es gasolinera Tamoil y su precio es de 1,319 € por litro. Abre todos los días de 6:00-a 21:00.

Gasóleo camiones

La gasolinera Cepsa-Coop San Dionisio vuelve a repetir, en este caso con el gasóleo más barato de toda la provincia de Cádiz. Su precio en este caso es de 0,790 € por litro.