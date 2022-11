Este martes 8 de noviembre, la hostelería de Jerez realizó un paro durante cinco minutos en la Plaza del Arenal. Protestaron por el incremento de la factura de las eléctricas. ¿Cuánto gasta un bar de Jerez en la factura de la luz? ¿Cómo se ven afectados los diferentes negocios hosteleros que hay repartidos por la ciudad por la subida generalizada de precios? ¿Qué medidas toman para hacer frente a esa situación? Preguntamos a algunos de ellos.

Tabanco Plateros

Luz es el nombre de la propietaria de este conocido local ubicado en pleno corazón de Jerez, castizo y de pocos metros. Asegura que pagan justo el doble de la factura de la luz, concretamente unos 1.400 euros cuando antes pagaba 700. Todo ello con el gasto mínimo de electricidad que puede tener este negocio, ya que como ella misma explica, solo "los botelleros y el congelador están encendidos, ni siquiera el horno porque no tenemos cocina". Como en la mayoría de bares se han visto obligados a subir los precios de su carta. "Es que ha subido todo, no sólo la luz: el vino, la cerveza, todo, y repercute en el cliente es que, si no, no puedes. Con esta factura de la luz tienes que cerrar”.

La propietaria del Tabanco Plateros no se plantea la posibilidad de echar el cierre, ya que el negocio funciona, aunque no sea como antes. "Somos ocho o nueve personas trabajando, muchos a media jornada. Como propietarios también trabajamos, si no sería imposible".

Luz tiene claro que la factura de "la electricidad no va a bajar en la vida, igual que yo no voy a bajar mis precios”. Para ella sólo existe la posibilidad de subir los sueldos, pero tampoco sería viable para los empresarios porque conllevaría el incremento de los seguros sociales y el IRPF. "Los empresarios no llegamos. Un trabajador a jornada completa sale a unos 2.600 euros, no se podría mantener el negocio. Mi tique de media es de 10 euros. Los negocios pequeñitos no podemos. También tengo una asesoría con clientes de hostelería y se lo digo: o subes los precios o es inviable".

Bar Terraza El Mosto

"Qué os vamos a decir que no sepáis vosotros, porque en las casas también lo hemos notado", espeta la cocinera de El Mosto, terraza que se encuentra en calle Hernán Pérez Maldonado. Adrián, otro de los empleados, lamenta que, además, las facturas llegan a destiempo y se están acumulando. Le ha sucedido algo similar que al Tabanco Plateros con la factura de la luz. La cuantía ha aumentado aproximadamente el doble. "Antes pagábamos entre 700 y 800 euros y ahora de 1.500 euros para arriba.

También apunta que están asfixiados por la subida de precios en general, no sólo por el consumo de electricidad. Y la consecuencia ha sido la misma: subir los precios de “algunas cositas de la carta”. Tampoco piensan en reducir plantilla, algo que en otra época hubiera aumentado. “Por la luz y también porque desde la pandemia hemos cambiado un poquito el chip. No abrimos tantas horas, cerramos a las 16:00 horas. Te das cuenta de que más es menos. Y ahora con la factura de la luz, nos estamos aguantando un poquito. En El Mosto tienen asumido que los gastos no van a disminuir “es un aburrimiento total, no podemos subir muchos los precios porque perderíamos clientela".

Café De Enzo

Ha notado la subida de la factura de la luz y de una manera “contundente”. Abel Martínez Villegas, propietario de Café de Enzo, ubicado en la calle Vicente Blasco Ibáñez, asegura que en su caso el coste de electricidad ha aumentado un 40%, aunque matiza: "Es verdad que no se puede medir solo en un momento del año porque hay muchas variables como el aire acondicionado o si se usa más o menos el horno y otros electrodomésticos, pero el tiempo que llevamos con la subida sí se ha notado".

A su juicio, no puede añadirle ese sobre coste al cliente, deben proporcionar la misma calidad, el mismo servicio, el mismo producto, "pero te cuestan más todos los costes derivados de eso”. De modo que, sin lugar a dudas para Abel, el margen de beneficios es menor. Cuenta que cada año sube los precios, pero como en todo hay quien entiende y es sensible a esta subida y hay gente que no lo tendrá en cuenta. “Es respetable”.

Siempre intenta reducir costes en otros asuntos, nunca en lo referente al personal: “No hemos reducido horas, ni salario y seguimos trabajando los mismos de antes. Son medidas que procuro no tomar porque siempre hay que tener al trabajador con la mejor predisposición posible, que esté contento”.

El propietario de Café De Enzo considera que al final las protestas “hay que hacerlas en las urnas” y, por su parte, intenta paliar esos gastos de más y salir adelante con nuevos productos y con nuevas líneas de negocio”.