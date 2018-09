El helicóptero del 061 dejará de estar operativo desde el próximo día 16

La Junta de Andalucía sigue un año más prescindiendo durante varios meses del helicóptero de emergencias sanitarias del 061, que tiene su base en el hospital de Jerez, pero cuyo ámbito de actuación abarca toda la provincia. Como desde hace más de un lustro, a partir del día 16 de este mes, la provincia dejará de disponer de este medio de transporte sanitario que, previsiblemente, no volverá a operar hasta mayo de 2019, de cara a la celebración del Gran Premio y a los meses de la temporada turística. El Sindicato Médico, que ha venido abanderando la reclamación de un helicóptero del 061 durante todo el año, como ocurre con los otros cuatro que funcionan en Andalucía, reiteró ayer sus quejas, tras un verano en el que, a falta de cerrar los datos de estos últimos días de funcionamiento, se ha vuelto a demostrar el importante servicio que presta. "El helicóptero ha salido todos los días y en algunos casos en más de una ocasión", indicaron desde el Sindicato Médico, poniendo énfasis en la importancia del helicóptero en urgencias vitales, aquellas patologías en las que el tiempo de traslado a un hospital es determinante como es el caso de infartos, ictus, enfermedades cardiovasculares o traumatismos graves.

Desde la representación de este sindicato en el 061 señalaron también que una vez abierto el hospital de Vejer, la presencia del helicóptero del 061 estará aun más justificada porque, como ha ocurrido en provincias como Sevilla, la apertura de un chare (un centro hospitalario de alta resolución) suele implicar un mayor número de derivaciones de pacientes a hospitales con más recursos, que en el caso de La Janda, serían especialmente al Puerta del Mar.

Tampoco entienden desde el Sindicato Médico que si se ha dado por finalizada la época de recortes, como ha venido reiterando el Gobierno andaluz, no se tome la decisión de recuperar durante todo el año este helicóptero, "en una provincia que además pensamos que es la más castigada en cuanto a recursos de toda Andalucía". El sindicato profesional, no obstante, se volverá a interesar por si los próximos Presupuestos de la Junta contemplan alguna partida que permita disponer del helicóptero todo el año. Añade también que el 061 tiene un importante déficit de personal, en concreto médicos, debido a que hay plazas vacantes que no se han cubierto en los últimos años, en ausencia de una oferta pública de empleo, y que difícilmente resultan atractivas por los contratos en precario que se ofrecen.

Durante los próximos meses la provincia deberá recurrir de nuevo a los helicópteros del 061 de Sevilla o Málaga, lo que lógicamente alarga el tiempo de respuesta ante una urgencia vital y hace que su utilización, frente a una ambulancia, no sea ya tan eficiente. Por otro lado, pueden estar además ocupados en otros traslados cuando se les requiere desde la provincia.