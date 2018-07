Un homenaje "de justicia" a la memoria de la ciudad

Con el erotismo de Patrizia llegó el fin del Villamarta. Tras varios meses de desnudos y de una cartelera que no variaba su programación, se anuncia el cierre del coliseo jerezano. Fue en 1986. Un tiempo, el de una década, en el que las calles se llenaron de reivindicaciones, "una lucha permanente" por una sociedad mejor, más libre, más democrática. Y entre las demandas que se gritaron estaba la reapertura del Teatro, movilización que inició una plataforma que ayer recibió un "justo" homenaje sobre las tablas del coliseo. Un acto con el que se quiso "reivindicar el pasado. Porque no están tal lejanos aquellos años, están más bien cerca", dijo el delegado de Cultura, Francisco Camas, durante su intervención. Una cita que estuvo presidida por la alcaldesa, Mamen Sánchez, un emotivo homenaje a los miembros de la Coordinadora Pro Apertura del Teatro Villamarta, presidida por José Manuel Trillo (ex secretario general local de CC.OO.), que hace más de dos décadas consiguió con su trabajo e impulso que abriera de nuevo sus puertas.

Representantes de los distintos colectivos que conformaron la Coordinadora en los años 80 y 90 acudieron a este reconocimiento en el que la alcaldesa entregó una placa conmemorativa al presidente de la entidad, José Manuel Trillo, en representación de toda "la sociedad civil que integró dicha Coordinadora". Una placa que Trillo donó al Consistorio para que sea expuesta en el hall del Villamarta.

Francisco Camas, en su reivindicación del pasado, tuvo palabras también de reconocimiento al ex alcalde Pedro Pacheco, "en un día difícil para él (condenado ayer a un año y nueve meses de cárcel por el caso 'Huertos de Ocio') por su trabajo, con sus luces y sus sombras en la gestión política, por la adquisición en 1988 del Teatro, obras que la Junta sufragó en un 80%". Camas recordó además que este homenaje llega en "un momento muy oportuno, tras el bache que hemos pasado con la casi desaparición de nuevo del Teatro, y la creación de Fundarte. Un acto generoso con todas las personas que ayudaron a recuperar el Teatro".

José Manuel Trillo apuntó que aunque lleva cuatro años alejado "de la vida activa de Jerez , sigo pensando en aquellos hombres y mujeres que estuvieron a mi lado y que hoy (por ayer) están aquí sentados y que también es obra de ellos que el Villamarta siga en pie". Aunque recordó a cuatro personas que trabajaron entonces "codo con codo conmigo" que fueron Manuel Luis Martín (representaba a UGT en la Plataforma); Luis Valle (de la Federación de Asociaciones de Vecinos), José Cote (presidente de la Asociación de Peñas Carnavalescas de Jerez) y Francisco Bellido Álvarez (delegado sindical de los trabajadores del Villamarta). "Estuvimos muchos meses en solitario reivindicando la reapertura del Teatro y los puestos de trabajo en aquellas fechas que fueron 11. Y al que luego se unieron numerosos colectivos de la ciudad así como distintas fuerzas políticas". "Fueron diez años de lucha intensa -añadió- con gran ilusión. Un momento crucial al que se unieron tantas organizaciones de tantos colores e ideologías unidas en torno a un elemento: el Teatro Villamarta. La solidaridad entre todos hizo que se consiguiera el objetivo y que podamos seguir disfrutando de estas instalaciones". Asimismo, Trillo se quejó de la labor de los anteriores alcaldes, como Pedro Pacheco, "que no invitó a la Coordinadora a la reinauguración del Teatro, pero para el que pido, sin embargo, que no vuelva a prisión porque ya ha pagado suficiente precio. No es de justicia que entre. Tampoco se acordaron de nosotros ni Pilar Sánchez ni María José García-Pelayo. Salvo eso, todo son alegrías y esperanzas por que este emblemático teatro no se vuelva a cerrar jamás, aunque fuese deficitario. Porque la cultura, su beneficio es ser cultura para el pueblo".

La Coordinadora estaba compuesta por distintos sindicatos, asociaciones, entidades y partidos políticos como PSA, PSOE, AP, IU-CA, PCE-PCA, PA, PP, Jerezanos por Jerez, CDS, PTA Y IPJ, CC.OO, UGT, CGT, CLAT, CNT-AIT, Acoje, Asociación de Panaderos, Horeca, Asociación de Vendedores de Prensa, Asunico, Asociación del Mercado de Abastos, asociación del Taxi, la federación local de asociaciones de vecinos 'Solidaridad, el Cine Club Popular, el Conservatorio de Música Villatoro, la federación de peñas carnavalescas, Librería La Alternativa, Asociación Cultural San Dionisio, la Cátedra de Flamencología, el centro cultural 'El Tragaluz', la federación local de asociaciones vecinales 'Paz y Democracia', la Coordinadora rural de asociaciones vecinales y el comité de trabajadores del Teatro Villamarta.

Un "sencillo acto pero cargado de trascendencia histórica". La alcaldesa destacó que "nos encontramos aquí hoy reunidos para reconocer la labor que realizó un colectivo ciudadano que provocó la movilización de las instituciones para que nuestro maravilloso Coliseo pudiera volver a abrir sus puertas. También tuvo palabras de recuerdo para los miembros fallecidos de la coordinadora. Hoy centramos este homenaje en la figura de José Manuel Trillo, quien fue el líder de esta Coordinadora y al que nos gustaría que se recuperara su experiencia y su mente privilegiada". Recordó igualmente que "estos más de 20 años desde su reapertura no han estado exentos de dificultades, la principal la vivimos como Gobierno al inicio de nuestra legislatura con un Teatro al borde del abismo y la desaparición. De nuevo encontramos el apoyo de la sociedad jerezana, el trabajo de técnicos y personal del Villamarta para conseguir, una vez más, que nuestro Teatro no se cerrara y pudiera seguir ofreciendo una programación de calidad".

"Hoy podemos afirmar con orgullo que el Teatro Villamarta continúa abierto, con buena salud, con una programación que es un auténtico revulsivo cultural no sólo en Jerez sino en toda la provincia, y con ciclos como el Festival de Jerez que traspasa nuestra fronteras y vende el nombre de Jerez a nivel internacional. Si hoy podemos sentirnos orgullosos de este Teatro, de esta programación y de este Festival de Jerez, es, sin duda, gracias al esfuerzo de vuestra Coordinadora que consiguió con su lucha y entrega que el Teatro reabriera sus puertas hace casi 22 años y que consiguió que Jerez se sintiera plenamente identificada con su Teatro". "Un acto (el de ayer) de justicia a la memoria de la ciudad y de un teatro que tiene más des 90 años, de la joya cultural de esta ciudad", concluyó. La alcaldesa agradeció al Diario de Jerez que haya facilitado el material gráfico que se ha proyectado durante el acto de homenaje.

'Patrizia erótica', la película que durante tanto tiempo se anunció en la fachada del Villamarta, fue testigo de cómo dejar morir un teatro, aunque no presenció aquellas movilizaciones de una Coordinadora, de toda una ciudad.