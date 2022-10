Los hosteleros se preparan para una avalancha de reservas en Navidad

Los hosteleros se preparan para la que, confían, que sea una Navidad 'normal', la primera de las cuatro últimas por las restricciones y cancelaciones sufridas por estas fechas desde 2020 a causa de la pandemia. De momento, los hosteleros que han comenzado a anunciar sus menús especiales y zambombas para la época navideña y prolegómenos –cabe recordar que la Navidad jerezana se extiende desde finales de noviembre o principios de diciembre hasta después de Reyes– están teniendo una buena respuesta del público, aunque sin "apretones", señala uno de los hosteleros consultados por este medio.

"Hay demanda, principalmente de compañeros de trabajo y grupos de amigos porque muchas empresas hace tiempo que cortaron las comidas de Navidad para reducir costes, pero casi todo lo que está entrando son reservas para los dos viernes y sábados que están más pegados a la Navidad, que es cuando menos nos interesa porque esos días vamos a estar llenos, y lo que queremos es que se reparta más entre semana, los martes y miércoles, por ejemplo", señala Juan Luis Torrejón, del Mesón Lomopardo en la avenida de La Granja, donde el año pasado "nos cancelaron lo más grande" por los rebrotes del covid.

Este hostelero asegura tener "las carnes abiertas" por la escalada imparable de los precios, que "no paran de subir, pero nosotros cerramos los menús para todo el año en agosto, y hemos aplicado una subida mínima de dos euros, de 36 a 38 euros, pero estamos viendo que no llegamos y no podemos cambiar ahora, mucho menos a los que ya se les ha dado un presupuesto; vamos con miedo y poco margen, pero no podemos hacer otra cosa".

El responsable de la patronal hostelera Horeca en Jerez, Francisco Díaz, confirma que aún es pronto para la avalancha de reservas que se esperan este año, en parte porque "Jerez está de moda y atrae a muchos visitantes", pero también porque "todo el mundo está deseando salir a la calle a disfrutar de la Navidad con normalidad".

Buena sintonía con el Ayuntamiento

"Están empezando a hacerse algunas reservas, pero no es algo generalizado aún porque es demasiado pronto y ahora estamos centrados en el puente de noviembre, con la fiesta de Halloween, que creemos que va a ser muy bueno este año, como también confiamos en que lo sea la Navidad".

El portavoz de Horeca destaca, en este sentido, la buena sintonía que hay entre los hosteleros y el Ayuntamiento, así como la apuesta municipal por llenar de contenido estas fechas, por lo que agradece la flexibilidad de la alcaldesa, Mamen Sánchez, y su equipo de gobierno en cuestión de horarios y otras cuestiones que benefician a los hosteleros.

"El sector lo necesita después de unos tiempos malos, como la Navidad del año pasado, que fue distinta porque la gente iba aún con miedo, pero ahora se ve más alegría y somos optimistas".

Ofertas para todos los gustos

Juan Antonio Morilla, de Casa Gabriela, ha empezado a promocionar en redes sociales las zambombas que este año organizará en su restaurante de plaza Plateros (el precio con menú concertado oscila entre 33 euros para compartir y 40 euros con platos individuales) y, por primera vez, una en Cerro Obregón que es un homenaje a esta fiesta típica de la Navidad y a la comida de viña con servicio de autobús (la entrada cuesta 53 euros y 59,90 con autobús), confirma que aún no ha empezado el aluvión de reservas, que espera para más avanzado noviembre.

Como el resto de hosteleros consultados, Morilla señala que "es imposible no subir este año los precios, porque la electricidad y el gas es lo que más ha subido, pero el aceite de girasol está tres veces más caro y el tomate de ensalada está a 3,75 euros, una barbaridad, aunque en nuestro caso hemos intentando ajustar a lo mínimo posible a costa de los beneficios, pues tengo claro que hay que mantener la calidad".

"El año pasado estuvo bien, pero creo que este, con la normalidad y sin restricciones a la vista, va a ser mucho mejor”, señala este hostelero, quien indica que "la Navidad es un empujón muy importante para nosotros y para el empleo en Jerez", toda vez que recuerda que en Casa Gabriela, en diciembre refuerzan la plantilla con 7 u 8 trabajadores extra durante todo el mes.

La Asociación Hostelería de Jerez rezuma optimismo de cara a la fiestas navideñas, que según su presidente, Alfredo Carrasco, empieza a moverse con la llegada de las primeras reservas que apuntan a un "overbooking", sobre todo en el puente de principios de diciembre y en el último fin de semana antes del Día de Navidad.

Optimismo para una larga Navidad

"Afortunadamente, la Navidad en Jerez dura casi dos meses y las zambombas cada vez tienen más tirón, pero también hay muchas comidas de empresas y reuniones familiares y de amigos que están pidiendo ya presupuestos para compararlos y decidir lo antes posible para no quedarse sin sitio y no tener que elegir aprisa y corriendo a última hora, aunque está claro que la demanda se concentra en fines de semana y festivos".

Carrasco subraya, además, el creciente interés de las zambombas tanto en poblaciones vecinas, de las que vienen multitud de visitantes, como de otros municipios de la zona sur de Sevilla y otras partes de Andalucía, aunque también de Madrid, Bilbao..., que “se desplazan hasta la ciudad y pernoctan en ella para disfrutar de la Navidad jerezana, lo que también repercute en la hostelería”.

"Hay ofertas para todos los gustos y tenemos la suerte de que a menos de cinco minutos andando de cualquier sitio en el casco urbano hay una zambomba, por lo que pueden elegir entre los establecimientos que organizan las suyas propias y otros que no, eso sí, lo más recomendable es que hagan la reserva con antelación suficiente, ya sea con menú concertado o no, porque también pueden comer a la carta, pero es lo mejor tanto para los clientes como para los hosteleros".

Alfredo Carrasco coincide en la imposibilidad de congelar los precios para estas Navidades por la subida generalizada de precios por la inflación, aunque especialmente acusada en los alimentos y bebidas, lo que ha provocado un fuerte incremento de la cesta de la compra y de los costes de la hostelería. "No nos queda otra que repercutir parte de la subida para mantener la calidad de los menús, pero se está haciendo por debajo del aumento sufrido por el sector", explica Carrasco, quien asegura que se pueden encontrar ofertas que oscilan entre los 30 y los 40 euros, "en unos márgenes razonables".