Un jerezano debe esperar más de un mes para tener una cita con su médico en La Granja

El pasado 5 de marzo, un usuario del centro de salud de La Granja solicitó una cita para su médico de cabecera. La sorpresa fue que en el volante de la cita ponía que su consulta será el 8 de abril a las 8,56 horas. Más de un mes después. Desde las asociaciones vecinales de La Marquesa y Pueblo Nuevo denuncian que este caso no es el único y ponen la lupa en "la pérdida de la calidad del servicio, falta de personal en el centro sanitario y medios inadecuados".

"La situación cada vez va a peor. Cuando se creó la coordinadora vecinal de salud de la zona noreste La Milagrosa/Montealegre la media de espera estaba entre los 7 y 10 días y ahora sobrepasamos los 20", critican los vecinos.

A finales de 2023 enviaron un escrito al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, alertando de la "pérdida de calidad en el servicio médico, con listas de espera de un mes, agendas cerradas por falta de médico asignado... Cuando estamos enfermos es cuando vemos la realidad sanitaria". Tuvieron respuesta. A finales del pasado mes de enero desde la Junta de Andalucía negaron la lista de espera: "El tiempo medio de respuesta para las consultas de medicina familiar y comunitaria, el promedio en los centros de Atención Primaria de la zona básica de Jerez es de 5 días, oscilando entre 2 en los CAP Nueva Jarilla y Mesas de Asta, y hasta los 10 en Majarromaque".

Y la respuesta oficial a la denuncia vecinal continuaba así: "Es cierto que a pesar de la actividad de los profesionales sanitarios de la zona básica de Jerez, existen algunas dificultades en ciertos centros para conseguir los objetivos de demoras relacionadas con las limitaciones para la cobertura de las incidencias por ausencias de determinadas categorías profesionales, especialmente de facultativos".

Pero la puerta del presidente de la Junta de Andalucía no ha sido la única a la que han llamado estos vecinos. También han enviado un detallado informe a la nueva directora gerente del Área Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, Lourdes García. En este segundo escrito, le adjuntan el volante de la cita para La Granja anteriormente descrito, así como la denuncia de que los teléfonos para la cita previa "están averiados".

"O escuchas que el número marcado no corresponde a ningún cliente o automáticamente se cuelga. Y cuando vamos de forma presencial a coger cita, resulta que la confidencialidad del paciente es imposible, faltan recursos y equipamientos", detallan los vecinos.

El fuerte ruido, retrasos para las citas de intervención de tabaco y la falta de seguridad son otras denuncias del centro de Atención Primaria de La Granja. "La Junta se basa en un 20% que no acude a la cita y no avisa... Si las citas para un resfriado la dais para un mes, claro que ya no irá, se habrá curado, automedicado o se ha muerto... Además los teléfonos ni la aplicación funcionan bien, ¿cómo queréis que lo anulemos?", añaden en la denuncia.

Con este escenario las asociaciones vecinales animan a los usuarios a poner reclamaciones. "Nuestras acciones están limitadas como usuarios, pero el problema es que la mayoría de la gente cree que las reclamaciones no sirven para nada, cuando cuantas más reclamaciones haya, más presión hacemos. Los usuarios tenemos que implicarnos y queremos que otras asociaciones de la zona se sumen a la difusión de estos problemas".

¿Qué piden los vecinos del centro de salud de La Granja?

Los usuarios de este centro sanitario reclaman la ampliación y la reforma de las instalaciones a corto y medio plazo, más personal (administrativo, seguridad, auxiliares, enfermeras y médicos) y mejoras en el cerramiento y la climatización.

"Necesitamos más consultas y mejorar las salas de extracciones y de esperas. Hay que buscar fórmulas que funcionen bien para que los pacientes podamos anular las citas. Y también es muy importante la protección de nuestro personal sanitario y administrativo, con un refuerzo en la seguridad. A ustedes (mensaje a la Junta de Andalucía), los que están arriba nunca os llegarán los insultos", recriminan.

Cabe recordar que el pasado 15 de marzo la acompañante de una usuaria de este centro de salud agredió física y verbalmente a una doctora en su consulta. Hace unos días, vecinos, usuarios, sindicatos y personal del centro se concentraron para reclamar solución a este grave problema de la Atención Primaria de Jerez.