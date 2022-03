La joven jerezana Sara Rubicubi busca financiación para producir su primer videoclip

La joven jerezana Sara Rubicubi cuenta que lleva pegada a un micrófono prácticamente desde que nació. De pequeña dio clases de piano en la Escuela de Música y Danza Belén Fernández e, incluso, ingresó en el Conservatorio Joaquín Villatoro. Durante la pandemia de la COVID-19 autoprodujo su primer sencillo, The View From The Top, cuya ciudad con más escuchas es la lejana Santiago de Chile. Ahora planea dar el siguiente paso: producir su primer vídeo musical.

"Brindis es la canción que envié para el Festival de Benidorm, pero que al final no fue escogida. Es una canción en español con elementos de rock y tecno que habla sobre las frustraciones del artista y que juega mucho con la simbología del vino, porque yo soy de Jerez”, explica la cantante en el tráiler de la recolecta.

Por ahora son 150 euros los aportados por mecenas de distintas partes de España, de los 2.500 que necesita. aunque Sara no piensa darse tan pronto por vencida. La recaudación se está llevando a cabo en la plataforma española Verkami, especializada en el micromecenazgo. “Está muy bien pagar desde la plataforma porque si el proyecto al final no sale, te devuelven el dinero directamente”, aclara.

Además, explica que todos los mecenas serán mencionados en los agradecimientos del videoclip y recibirán una copia gratuita del sencillo, incluso los que han aportado únicamente un euro; pero, sobre todo “cuando me haga famosa, siempre podrás presumir de que me conociste primero”.

Sara Rubicubi, nacida en 1999, "desde muy corta edad me enamoraba la expresión artística, ya fuese en la forma de un libro de fantasía, una actuación de María Isabel o un cortometraje casero hecho con figuras de Playmobil". A los ocho años "comencé a experimentar con la edición de vídeo, motivo por el que más tarde estudiaría el grado de Comunicación Audiovisual".

La joven jerezana ha participado en diversas obras de teatro y competiciones de danza así como en la producción de distintos cortometrajes y vídeos musicales. En 2020 publicó su primer sencillo autoproducido, The View From The Top, inspirado por la serie de anime Haikyuu!!. "Mi deseo es conocer todos los rincones de nuestro mundo y convertirlo en un lugar mejor usando el arte como herramienta", asegura.