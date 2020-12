La Junta de Andalucía tiene previsto continuar con los cribados masivos en distintas localidades durante los próximos días a pesar de la baja participación que hubo en Jerez en el realizado en la jornada del pasado viernes. Para la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Ana Mestre, estos análisis siguen valiendo para hacer una “radiografía” y un “muestreo” de la evolución de la pandemia.

Del más del millar de jerezanos que fueron invitados a participar en el cribado masivo que se realizó el viernes en los exteriores del pabellón Vega Veguita de la zona sur solo acudieron 443. La prueba era voluntaria y en ella solo se detectaron dos casos positivos. Mestre apuntó este sábado durante una visita a las instalaciones de la Azucarera del polígono El Portal que esta baja participación está siendo habitual en otros municipios que ya se ha realizado.

Ahora bien, alegó que la “poca incidencia” detectada puede deberse a que las personas que deciden hacerse la prueba suelen tener una actitud “responsable” durante la pandemia cumpliendo con “las medidas higiénico-sanitarias correctamente”. También alegó que fue una jornada donde las inclemencias meteorológicas no ayudaron a acercarse al exterior del pabellón donde se ubicó el autobús que está utilizando la Junta de Andalucía para hacer estos cribados.

A pesar de esto, la máxima responsable del ejecutivo andaluz en la provincia incidió en la validez de estas pruebas señalando que se “van a seguir realizando” durante los próximos días. De hecho están previstas realizarlas durante la próxima semana en Sanlúcar, Alcalá del Valle, Barbate, Algeciras y Paterna.

Eso sí, y aunque apuntó que se ha reducido la “presión hospitalaria” en Jerez en los últimos 14 días, con menos ingresados tanto en UCI como en planta por la covid-19, Mestre incidió en que estos resultados no influirá en la decisión que se adopte el próximo día 10 por parte del Gobierno andaluz de flexibilizar o no las restricciones a la movilidad a día de hoy vigentes. “Este muestreo nos da una apreciación, pero evidentemente no puede llevar a cambiar las medidas restrictivas porque estas se toman por parte de la Junta en función de los contagios”, explicó.

Acto seguido, afirmó: “Este cribado siempre es positivo porque nos hace tener una radiografía y nos da cierta tranquilidad por los resultados obtenidos, pero hay que seguir con las mismas medidas; no puede existir la relajación”.

Según los últimos datos publicados este viernes por la Consejería de Salud y Familias, en Jerez hay una tasa de incidencia del coronavirus de 430 contagiados por cada 100.000 habitantes. Hace una semana estaba en 635 casos.