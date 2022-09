–Hablamos de que reciclar es un deber, pero realmente se debe convertir en un hábito común ¿verdad?

–Bueno, yo creo que el mensaje de que reciclar es un deber ha calado bastante en la sociedad. Aun así, hay mucha gente que todavía lo ve como algo impuesto. Para mí, esa es la última barrera.

La parte de reciclaje que podemos hacer en casa, es la separación de los residuos para que las empresas que nos dedicamos a esto seamos más eficientes con el medio ambiente. Cada uno debe encontrar su ganancia o beneficio con la gestión adecuada de los residuos en casa. Como en mi caso, el objetivo es dejar un mundo a los que vienen, al menos, igual al que me encontré, y debemos hacer todo lo posible porque sea un poco mejor.

Todo esto me lleva a la pregunta que me hacía respecto del hábito. Yo entiendo un hábito, como algo que se hace de forma rutinaria, casi automática, y no por obligación, si no por un bien mayor. Por tanto, creo que por desgracia todavía no hemos llegado a esa situación de hábito generalizado. No obstante, no dudo que llegaremos. Las nuevas generaciones vienen apretando fuerte.

–¿Cree que la sociedad cada vez está más comprometida con el reciclaje?

–Es evidente que hemos avanzado mucho. Ya estamos acostumbrados a ver los distintos contenedores en las islas de contenedores, sabemos cada uno para qué es y en la mayoría de los casos, se deposita en cada uno lo suyo. Es cierto que todavía nos encontramos cosas que no tocan en los contenedores, pero hoy en día las campañas de concienciación van sobre esas malas prácticas. Por tanto, se puede decir que efectivamente hemos avanzado, pero creo que ha llegado el momento de dar un paso más. Creo, y las autoridades europeas van en la misma dirección, que el modelo actual está llegando al máximo de su rendimiento, y que para dar el salto de calidad que necesitamos, es necesario tomar nuevas estrategias de separación de los residuos, que es el inicio de la cadena de reciclaje.

–Pero en alguna ocasión se comenta que separar quita trabajo en las plantas de reciclaje...

–Bueno, eso es un bulo bastante extendido. El argumento es que si se separa en el origen, ya no es necesario tanto personal para separar en las plantas. Eso no es cierto. Se calcula que en el contenedor gris hay tres veces más envases que los que se depositan en el contenedor amarillo. Es increíble pero cierto. Pues bien, si en el contenedor amarillo se depositaran todos esos envases, la cantidad de envases a separar sería, evidentemente mucho mayor, lo que supondría tener que poner algún turno más de separación, y además con más personal por turno, ya que no debemos olvidar que en el contenedor amarillo van los envases mezclados, y nosotros en la planta los separamos por categorías, PET (por ejemplo las botellas de agua o refrescos), tetrabricks, polietileno (por ejemplo las botellas de champú), acero (botes de conserva), aluminio (botes de la mayoría de refrescos), film, etc. Es decir, a más envases, más necesidad de personal en las líneas. Además, más material seleccionado para reciclar genera empresas de reciclaje más potentes, que necesitarán más mano de obra, lo que genera más puestos de trabajo.

Quinto cubo “Es un avance en la segregación de residuos. En él depositamos esa materia orgánica que sí tiene valor”

–Ha hablado del quinto cubo pero, ¿Cuáles son sus beneficios?

–El quinto cubo es un avance importante en la correcta segregación de los residuos. Debemos partir de una premisa, si queremos mejorar la cantidad y calidad de los reciclados, debemos separar en origen. De ahí la campaña que en RRSS, medios de comunicación, publicidad en autobuses, estamos haciendo desde Calandrias SeparaParaUnir.

Así, con lo que tenemos hasta ahora, lo que queda, es una fracción de elementos no utilizables o no reciclables mezclados con materia orgánica que sí tiene valor. Aquí es donde entra el quinto cubo. Es para depositar esa materia orgánica que sí tiene valor. Hay que pensar que la mitad de lo que va al contenedor gris es materia compostable, es decir, materia orgánica que bien tratada se puede usar como abono en el campo. Muchos lectores habrán visto como nuestros padres y abuelos tenían una parte en el huerto, en el que tiraban los desperdicios de la fruta, porque eso era abono. Era una forma rudimentaria de compostaje. Ese proceso, pero más controlado es el que podemos hacer nosotros en planta mediante pilas de digestión y compostaje.

Pero para conseguirlo, es necesario separar del resto de los residuos toda esa materia orgánica, al estar mezclada con los otros residuos, no se puede reciclar ni recuperar, y se termina eliminando. La economía circular es precisamente convertir el residuo en recurso, rescatar todo lo utilizable, y ahora, el siguiente objetivo, es la materia orgánica.

–¿Cómo podemos diferenciarlo? ¿Cómo se distingue por ejemplo del naranja?

–El criterio ahora, por lo menos en nuestro entorno, es que el marrón se destinará para orgánica y el gris para el resto. El naranja, que yo sepa, no se va a implantar para ninguna fracción. No obstante, si en algún sitio se usa un contendor naranja y se destina a orgánico, u otro cometido, usémoslo. Lo importante no es el color, es el cometido que tiene.

–Verde, amarillo, azul... y ahora marrón. En el hogar, ¿qué consejos puede dar para reciclar de manera correcta?

–La introducción del contenedor marrón va a suponer menos inconveniente de lo que parece inicialmente. En aquellas cocinas que ya vienen con distintos cubos para los distintos tipos de residuos, el que corresponde con la orgánica es el más pequeño de todos. Si en casa hacemos el ejercicio de separar un día los restos de comida, mondas de patatas, resto de fruta, es decir, lo orgánico, nos daremos cuenta de lo poco que ocupa y lo mucho que pesa.

Por otro lado, si separamos la orgánica del resto de los residuos, estos otros ni generarán líquidos ni olores, ya que la parte orgánica es la que produce estas dos cosas. Todo esto, probablemente no generará cambios en el hábito de “bajar la basura”.

Otro de los consejos es el de “prensar” los residuos lo máximo posible. Pleguemos el papel y el cartón, no tiremos las botellas vacías sin estrujar, o los bricks. Debemos conseguir que las bolsas de las distintas fracciones pesen lo más que podamos.

–¿Qué es Calandrias y qué trabajo desempeña en la provincia?

–Calandrias es la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que es propiedad del Ayuntamiento de Jerez y que está gestionada por la UTE formada por las empresas Valoriza Medioambiente y Verinsur. Nuestra misión es la de recibir y gestionar convenientemente los residuos provenientes de los municipios de Jerez, Arcos, El Puerto de Santa María y Rota, de la mejor forma posible y siempre teniendo en cuenta el respecto por el medio ambiente. Para ello contamos con un colectivo de trabajadores que se dedican a extraer de los residuos de los ciudadanos aquellos materiales que son recuperables para la sociedad. Somos, por así decirlo, el último paso de la economía circular. Nuestro equipo es un verdadero ejército medioambiental, que hace una labor oscura y poco conocida, pero fundamental si queremos seguir desarrollando la economía circular. Como siempre, incluso durante la pandemia, como servicio esencial, en Calandrias hemos trabajado, trabajamos y trabajaremos para completar el ciclo de lo que ahora se ha llamado economía circular, pero que nosotros ya llevamos 20 años haciendo de forma dedicada y silenciosa.