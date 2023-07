El mercadillo de los lunes de Jerez ya no es lo que era

"¡Rubia, morena, cinco pelotes! ¡Vamos, vamos, todo rebajado!". Las voces de los vendedores ambulantes forman parte del 'patrimonio' del mercadillo de los lunes en la zona sur. Igual que los puestos de chuches o los de aceitunas. Sin embargo, lejos quedan aquellos años en los que te podías perder entre sus calles y puestos para encontrar las mejores ofertas, mientras te reías escuchando los gritos (políticamente incorrectos) de los vendedores y de las vendedoras.

Este lunes, como otros tantos en los últimos meses, la explanada ubicada junto al Campo de la Juventud (ahora Estadio Pedro Garrido) ya no luce como antes. Se ve demasiado asfalto ante el goteo incesante de bajas de vendedores ambulantes a los que no le salen las cuentas. No son ni las doce de la mañana y ya hay puestos que están desmontando. Es cierto que las altas temperaturas no acompañan, en pleno aviso naranja, pero no es el verdadero motivo de la falta de público ni la escasez de vendedores, según apuntan los que llevan varias décadas fijos allí.

Uno de los autónomos que está desmontando su puesto no tiene reparos en explicar cuál es, a su juicio, el problema que arrastra el mercadillo de los lunes desde hace ya algunos años: "Pertenezco a la cuarta generación, mi hijo es ya la quinta generación, y aquí estamos recogiendo ya porque esto es una ruina. Soy de los pioneros aquí y como está esto ahora mismo, no había estado nunca". Asegura que la situación es similar en otros mercadillos de la zona, pero es especialmente llamativa en el de los lunes. "Todo empezó con la llegada de las grandes empresas a Jerez. Es imposible competir con sus precios, me pregunto cómo pueden pagar el IVA de los productos porque a mí no me salen los números", asegura indignado, mientras su hijo le va guardando el género en la furgoneta y su mujer asiente resignada.

Apenas unos metros más adelante, otro vendedor (que al igual que el anterior prefiere no dar su nombre) asegura que "la organización en este mercadillo es pésima. Aquí hay quién vende sin permiso, se colocan en cualquier sitio, no hay derecho". Además, añade otro dato: "Pago 1.200 euros al año por este sitio y es malísimo, esto es un horno y aquí cada vez viene menos gente. ¿Sabes cuál sería el sitio bueno? Yo creo que lo mejor sería llevarnos al parque de la Feria, allí estaríamos mucho mejor".

Justo en el puesto de al lado, otro vendedor intenta aportar más luz a lo que está ocurriendo. "La verdad es que no es culpa de nadie. Las cosas van cambiando". En primer lugar reconoce que "ahora hay mucha competencia. Desde que abrió Ikea, Luz Shopping y Área Sur se ha notado". Además, "mucha gente vende ahora por internet". "Yo mismo en otras épocas he vendido otro género y cuando no me iba bien, cambiaba a uno distinto", apunta.

Sin embargo, reconoce que la competencia no es el único problema causante de esta situación: "Aquí antes éramos 350 puestos, en los buenos tiempos hasta casi 400 puestos, y todos vendíamos, pero los tiempos cambian y ahora apenas somos un centenar y no vendemos suficiente".

Pero no es sólo eso: "Muchas personas no vienen porque es difícil llegar hasta aquí. Un autobús de Torresblancas puede tarde una hora, por ejemplo". En este punto reconoce que "nos va algo mejor" en otros mercadillos de la zona como el de La Granja de los sábados y el de Estella, los domingos. "Tienen buenas ubicaciones y cuentan con zona de aparcamientos, así que es más fácil ir", apunta.

Por ello, al igual que afirman otros compañeros, reconoce que el cambio de ubicación del mercadillo de los lunes es una posibilidad que muchos verían con buenos ojos. "Irnos a la zona norte de la ciudad sería una buena opción. Puede ser el parque de la Feria como dice mi compañero, por ejemplo".

A pesar de las quejas de los vendedores ambulantes por la escasez de público, este autónomo reconoce que "Jerez siempre ha sido una ciudad amable con los ambulantes. Aquí nos preguntan y se dialoga, en otras zonas te dicen 'esto es lo que hay y punto' y no te dan opciones", concluye.