El gobierno municipal ratifica "la buena senda de la gestión económica" del Ayuntamiento de Jerez, "que cerró 2021 con un remanente de 5 millones de euros"

Según la teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jerez, Laura Álvarez, en relación a informaciones recientes, "sacar un dato de contexto no aporta ninguna información, como por ejemplo, si se le pregunta a alguien cuánto debe de hipoteca y da un dato, eso no refleja su situación económica, simplemente por la cifra de la deuda contraída por dicha hipoteca, no es representantivo de la realidad. Por tanto el dato que se ha sacado de contexto del endeudamiento financiero del Ayuntamiento de Jerez no hace justicia al trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo". Asimismo, exige "al PP que no ponga en boca del Ministerio afirmaciones que no han realizado ".

"El último endeudamiento que hemos tenido ha sido de 94 millones de euros. Una deuda del Partido Popular, donde gobernaban Pelayo y Saldaña, y era porque no pagaban la Seguridad Social y Hacienda de los trabajadores y trabajadoras de la plantilla municipal. Y este gobierno cuando llegó al frente de la ciudad, evidentemente lo primero que hizo fue sentarse con la Seguridad Social y Hacienda para fraccionar esa deuda, y estamos pagando una cantidad inverosímil mes a mes atendiendo esa deuda porque entendemos que los trabajadores y trabajadoras tienen que tener esta cobertura".

"Un dato objetivo es el remanente de Tesorería. Si el Ayuntamiento se cierra a 31 de diciembre el remanente de Tesorería mide lo que debemos y lo que nos deben, y da un dato. Cuando este gobierno de Mamen Sánchez, llegó a la ciudad, el 2014 el remanente que había dejado la señora del Partido Popular era de menos 167 millones".

Asimismo recuerda que "este ha sido el primer año en que el Ayuntamiento de Jerez ha hecho historia, en el que ha cerrado las cuentas de 2021 con un remanente de Tesorería positivo de cinco millones de euros. Es decir, si el día 31 de diciembre del 2021 hubiésemos cerrado el Ayuntamiento, si hubiésemos pagado todo lo que debemos y cobrado todo lo que nos deben, nos habrían sobrado a los jerezanos cinco millones de euros. Por lo tanto, ese es el dato económico que evalúa la sanidad de la gestión económica de este Ayuntamiento".

"Desde el gobierno municipal hemos dado absoluta prioridad al pago de las empresas, de los trabajadores, de la Seguridad y Hacienda, esa es nuestra gestión económica, antes había empresas que en la ciudad trabajaban y no cobraban, el Partido Popular no pagaba a las empresas, ni a la Seguridad Social ni a Hacienda, es muy grave, nosotros hemos dado absoluta prioridad a que cobren las empresas. Una empresa que trabaja para el Ayuntamiento cobra en dos meses como máximo".

"Por lo tanto la situación económica del Ayuntamiento ha mejorado muchísimo, lo que hemos hecho ha sido ordenar la deuda que había, cambiar deuda de empresas por deuda de bancos, las empresas cobran, los trabajadores y trabajadoras cobran, y la economía de la ciudad entiende que lo que hace el Ayuntamiento es impulsar la economía y no un lastre como cuando gobernaba el Partido Popular".