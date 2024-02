Las organizaciones agrarias se vuelcan en la gran movilización del campo de la provincia de este jueves

Las organizaciones agrarias de la provincia asumen este jueves el protagonismo dentro de las reivindicaciones del sector que se llevan realizando desde hace más de dos semanas. Asaja, Coag, UPA y las Cooperativas Agroalimentarias de Cádiz han convocado a primera hora una caravana que comunicará Jerez con Algeciras para el bloqueo de sus instalaciones portuarias.

La explanada de aparcamiento del Circuito de Jerez es el escenario elegido para la salida de esta caravana de protesta (prevista para las 7.30 de la mañana), cuyo destino será el Puerto de Algeciras y donde esperan una alta participación. La marcha cuenta con la permiso de la Subdelegación de Gobierno, que, no obstante, no ha autorizado la circulación de tractores por la autovía A-381 (Jerez-Los Barrios) y "no íbamos a empujar a la gente a que les pongan multas de 600 euros", explican desde Asaja-Cádiz.

"Esta circunstancia, sin embargo, no influye en absoluto en el objetivo final de la protesta, que es concentrarnos y cortar el Puerto de Algeciras, en su acceso norte, hasta las 18 horas", añaden.

Desde la zona del Circuito de Jerez partirán los agricultores de la campiña de Jerez, además de otras zonas de la provincia, como la Costa Noroeste y la Sierra de Cádiz. No obstante, tal y como han indicado desde las organizaciones agrarias, se espera que a lo largo del recorrido se incorporen personas de otros puntos de la provincia, y también de Andalucía, pues han confirmado su asistencia agricultores de Málaga e incluso de Almería.

La intención de las distintas organizaciones agrarias es llegar hasta Algeciras en sus vehículos, y tras aparcarlos en la zona del estadio de fútbol Nuevo Mirador, en el Polígono Industrial La Menacha, a eso de las 10 de la mañana, hora prevista, iniciar una marcha a pie hasta uno de los accesos al puerto de Algeciras con una pancarta con el lema 'Por un campo vivo'.

Miguel Pérez, secretario general de COAG Cádiz, ha reconocido a este diario que "tenemos muy buenas sensaciones, la gente está animada y creemos que la convocatoria va a ser importante".

Pérez explicó aunque inicialmente en esta jornada estaba previsto un recorrido de tractores por Jerez, "finalmente decidimos focalizar los actos, que es lo adecuado, y concentrarnos en un sitio que yo diría que es más que simbólico como el puerto de Algeciras, que es el punto de entrada de productos de terceros países que no cumplen con las condiciones de control generalizado".

Desde COAG se entiende que este deber ser "un acto importante", pues además del primero que realizan oficialmente las organizaciones agrarias, "debemos tener en cuenta que ahora también se ha abierto una vía de negociación con el Ministerio, y esto puede ser una medida más de presión".

Precisamente, sobre dicha negociación, Miguel Pérez reconoce que los avances "han sido muy pocos. Hasta ahora sólo se ha hecho el anuncio por parte del Gobierno, y se han puesto encima de la mesa 18 puntos, muchos de ellos innecesarios. Creemos que todavía hay mucho que hablar, como la creación de un observatorio de precios o acuerdos con las Comunidades Autónomas, y entendemos además que tampoco ha habido declaraciones contundentes por parte del ministro, que ni siquiera ha buscado aliados en Europa como puede ser Francia, que está teniendo nuestros mismos problemas".