Cerca de cuatro mil personas colapsaron la calle Larga durante la celebración de la zambomba del Gallo Azul

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presidido este martes la sesión ordinaria de la junta local de seguridad, en la que los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han abordado y analizado la situación de seguridad en la ciudad y zona rural y se han presentado los planes integrales elaborados de cara a la celebración de las dos cabalgatas (Cartera Real Reyes Magos) y fin de año.

En la junta local se han presentado los planes de las dos cabalgatas, Cartero Real y de los Reyes Magos, y el plan de cara a la celebración en calle Consistorio y plaza del Arenal de la retransmisión de las campanadas para toda Andalucía. Todos estos asuntos serán, no obstante, abordados más adelante en mesas de seguridad específicas, aunque sí se ha reiterado que la Cabalgata de Reyes volverá al centro, como se acordó en su día, y que saldrá a las cuatro de la tarde desde el Parque González Hontoria.

Finalmente, la alcaldesa ha anunciado que una vez finalicen las fiestas de Navidad y cabalgatas, se celebrará una mesa en la que, además de estar presentes todos los sectores afectados por los eventos navideños: representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, comerciantes, vecinos y hoteleros: “esta mesa será para analizar, escuchar y ver qué se pude mejorar, entre todos, de cara al próximo año”.

La zambomba del Gallo Azul

El delegado de Seguridad, Ignacio Martínez, se ha referido también a lo ocurrido durante el puente en la calle Larga y zonas aledañas durante la celebración de la zambomba el 8 y el 9 en el Gallo Azul, señalando que se actuó con gran rapidez. En este sentido, ha recordado que el plan especial de movilidad de estas Navidades se ha centrado en 'agrandar' la zona de celebración de zambombas para que no se produzcan tantas aglomeraciones y fomentar el transporte público, tanto taxis como autobuses.

El edil ha recalcado que "se ha mejorado" respecto a años anteriores la seguridad y la movilidad en el centro pero "evidentemente no vamos a caer en la autocomplacencia. Pensamos que hay cosas que mejorar y, de hecho, esta semana hemos quedado en una reunión de cara a los dos fines de semana potentes que quedan para intentar arreglar aquellos desajustes que se han producido".

El caso del Gallo Azul ha reconocido que fue para el dispositivo "una prueba de estrés" pero "se reaccionó magníficamente bien". Martínez ha recordado que desde el 1 de diciembre está funcionando el CECOP (Centro de Coordinación Operativa) tras la puesta en marcha del plan de emergencia. Y, a pesar de las aglomeraciones que se produjeron en el centro, "el CECOP no ha tenido que funcionar porque no ha habido una emergencia afortunadamente t esperemos que siga así hasta el día 6 de enero".

No obstante, "sí es verdad que nosotros, por ejemplo, en ese caso que no estaba previsto hubo un problema en una de las arterias que nosotros consideramos más importantes en cuanto a la fluidez del transporte, pero se colapsó y automáticamente la Policía Local contactó con nosotros y nos dijeron cuál era el problema". Fue entonces, "hicimos sobre la marcha una variación de lo que es la movilidad: se cortó la zona de las Angustias al tráfico para el transporte público y al parking le dimos salida por la otra boca del aparcamiento, por tanto, no se colapsó allí ningún coche a la hora de salir".

El delegado de Seguridad quiso explicar la magnitud de lo ocurrido señalando que las personas que se congregaron en la calle Larga es como si se hubieran puesto dos o tres veces el aforo del Teatro Villamarta allí: "O sea hemos metido allí 3.000 personas en un espectáculo con grandes artistas y se ha colapsado aquello. No lo teníamos previsto porque no se nos comunicó y lo que hemos hecho es rápidamente actuar en la movilidad, hemos despejado el tráfico y no ha habido ningún problema. Y a las 2 horas terminó el espectáculo y se volvió otra vez a restablecer el tráfico normal". "Me han dicho que pudo haber entre 3.000 y 4.000 personas. Es como duplicar el aforo de Villamarta allí en medio de la calle, duplicado o más porque son 1.200 personas el aforo Villamarta, en una zona así y además de forma espontánea", dijo, agradeciendo también la rápida actuación de Protección Civil.