Upacesur ha celebrado este miércoles el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se celebra el 6 de octubre, para pedir que se cumplan los derechos y conseguir así lograr una inclusión real en la sociedad.

Durante la jornada se ha dado a conocer la campaña #DaleLaVuelta, puesta en marcha por el Movimiento ASPACE, que pretende visibilizar las situaciones de vulneración de derechos de las personas con parálisis cerebral y con grandes necesidades de apoyo, y lograr que la sociedad empatice con esta realidad.

En concreto, la campaña se centra en el reclamo de derechos como la igualdad y la no discriminación, el empleo digno y la inclusión laboral, la accesibilidad física y cognitiva en todos los aspectos de la vida cotidiana, así como las herramientas técnicas y sociales necesarias para llevar una vida autónoma e independiente con capacidad de decisión.

Asimismo, Upacesur – que atiende en la actualidad a unos 450 usuarios desde que nacen hasta los 65 años–, ha desarrollado una serie de actividades que han consistido en la lectura pública del manifiesto que han elaborado conjuntamente todas las entidades de Parálisis Cerebral de España así como la difusión de la campaña ‘Dale la vuelta’ mediante un árbol de derechos que ha tratado de acercar a los jerezanos para que dejen mensajes en él.

El director general de Upacesur, Rafael Márquez, ha recalcado que “este día supone la visibilización de nuestro colectivo frente a la ciudadanía. Para nosotros es fundamental que la sociedad se familiarice con las personas que tienen algún tipo de discapacidad y nosotros, como organización, tenemos el deber y la obligación de educar a la población para que sepa dispensar un trato correcto y adecuado, evitando su infantilización”.

Un escenario preocupante

La directora asistencial de Upacesur, Susana Sánchez, también ha mostrado su preocupación por la “problemática” del nuevo convenio que regula los centros que se dedican a la atención con personas con discapacidad. “Este convenio para nosotros es maravilloso porque se reconoce la labor que hacemos, pero no ha ido unido a la correspondiente subida por parte de las administraciones. Si no se regula bien, supondría que muchos centros tendrían que cerrar, porque nos llevan a una situación económica complicada. Supone una gran subida de gastos que no teníamos previstos, sin que haya una subida de ingresos”, declara Sánchez.

“Vamos poco a poco, estamos intentando que la Junta de Andalucía principalmente, en algunas cuestiones que no están cerradas, nos tengan en cuenta a través del Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad). Estamos a la espera”, remarca la directora asistencial.