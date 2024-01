Jerez ya encabeza la producción de energía renovable en Andalucía

Jerez ya se ha situado la primera de toda Andalucía en instalaciones de energías renovables operativas. Con la puesta en funcionamiento de las cinco plantas de Repsol en Torrecera y de otro parque en el paraje de Las Majadillas, a pie de la carretera de La Barca, en el término municipal ya hay más de 875 megavatios de potencia instalados. A día de hoy no hay otra ciudad en Andalucía que tenga tanta capacidad enganchada a la red.

Y esta cifra es pequeña en relación con lo que está por venir puesto que hay varias infraestructuras actualmente en construcción y hay otras que ultiman los permisos administrativos necesarios para poder iniciar las obras. Así, si en la primera década de este siglo, la campiña jerezana vivió un ‘boom’ con la implantación de plantas eólicas, algunos de ellas en zonas de viñedos, ahora también está viviendo una eclosión con la expansión que la fotovoltaica está viviendo en todo el país.

La existencia en el término municipal de algunos de los principales nudos de conexión de la red eléctrica de la provincia, que propicia un menor coste de las infraestructuras de evacuación, ha propiciado sobremanera que la campiña jerezana ya se encuentre en el ‘top’ de los focos de generación de energía renovable, con sus beneficios para el desarrollo energético y sus también consecuencias negativas para el paisaje autóctono, que está sufriendo una de sus mayores transformaciones de su historia, sobre determinados enclaves con elevada presencia de aves esteparias.

Jerez ya ha superado a localidades como Tarifa, 'productor tradicional' de energía renovable gracias a la eólica, o a municipios sevillanos como Alcalá de Guadaira o Carmona, con una elevada concentración de este tipo de instalaciones en sus zonas rurales, fundamentalmente la fotovoltaica. En la provincia, también ha superado a Puerto Real, que recientemente puso en marcha una megaplanta fotovoltaica en unas fincas próximas a la linde con Jerez, o a San José del Valle, que a las dos termosolares que están operativas desde 2015 y a las que se han sumado recientemente tres plantas fotovoltaicas promovidas por la energética estatal noruega Statkraft.

A día de hoy, según los últimos datos del registro de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables del Ministerio para la Transición Ecológica, de los 857 megavatios ya instalados en Jerez, casi 500 corresponden a plantas fotovoltaicas y unos 312 a instalaciones eólicas. El resto procede de una planta de cogeneración y otra de biomasa.

Ahora bien, esta potencia instalada irá en aumento en los próximos meses y años. En la producción eólica, ya se está ultimando la construcción del parque eólico El Barroso, promovida por la firma Capital Energy, cuya instalación no ha estado exenta de polémica por su incidencia sobre el paisaje del viñedo en el singular paraje de Macharnudo. Incluso, ha propiciado que recientemente el Ayuntamiento haya iniciado la tramitación de unas directrices urbanísticas y la implantación de una “moratoria” de licencias de este tipo de instalaciones de generación de energía renovable en la proximidad de los pagos de viñas, aunque su eficacia aún está por ver.

No en vano, y como suele ser habitual, las políticas de planificación llegan tarde pues Jerez aún no cuenta con un plan especial que marque las pautas para la implantación de este tipo de infraestructuras. A día de hoy se permiten en suelos agrarios de secano y en suelos de especial protección paisajística siempre y cuando minimice su impacto visual. Sí se cuenta desde hace más de 15 años con un plan especial para regular la implantación de parques eólicos, aunque este documento no ha impedido que se desarrollarán proyectos como el de El Barroso, que se han desarrollado en terrenos situados junto a viñedos, aunque algunas de sus infraestructuras se estén haciendo sobre este tipo de suelos protegidos por la legislación urbanística local.

Doble 'boom' en renovables

A día de hoy, en el término municipal jerezano hay 12 parques eólicos operativos, la mayoría construidos en la primera mitad de este siglo. El último, la planta de Alíjar en la carretera de Sanlúcar, se puso en marcha en 2019.

Sin embargo, ahora estamos en un momento de proliferación de los parques fotovoltaicos. Hasta 2015, Jerez contaba oficialmente con 165 instalaciones, todas ellas de pequeño tamaño y dedicadas fundamentalmente al autoconsumo (no más de dos megavatios de potencia). Sin embargo, con la puesta en marcha de la planta fotovoltaica de la finca de Las Quinientas, en el paraje de Roalabota y de más de 90 megavatios de potencia, ‘se inauguró’ una nueva era para algunos enclaves agrarios donde han empezado a proliferar placas solares.

Tras Las Quinientas, propiedad del grupo inversor Bruc, entró en funcionamiento la planta del Cortijo de Frías (2021) —recientemente vendida a un grupo inversor alemán llamado Klimavest—; Malabrigo, de la estatal noruega Statkraft. se conectó a la red en 2022; y en el pasado año 2023 lo hicieron las cinco de Repsol, una en el Paraje Berlanga y otra en Las Majadillas (en la actualidad es propiedad de NXP Portugal).

A este grupo se deberán sumar en los próximos meses otras cuatro, que están actualmente en construcción —en el paraje de Los Isletes Bajos, en el Puente de la Guareña (las tres propiedad del grupo inversor A&G) y las proximidades de Mesas de Asta (de los malagueños de Ansasol)—. Y hay que añadirle también el parque eólico El Barroso (24 megavatios).

Pero suma y sigue. En los últimos meses, el Ayuntamiento de Jerez ha dado licencia a otros tres proyectos fotovoltaicos más, dos de ellos al norte de Cuartillos (uno promovido por Statkraft y otro por Abei Energy) y otro a los pies de la Sierra de Gibalbín (adquirido por Endesa). De este modo, hay 306 megavatios en construcción o ya autorizados por el organismo autonómico repartidos entre 13 proyectos.

Y muestra del auge fotovoltaico actual es que hay otros 18 proyectos que en los dos últimos años han empezado a tramitar la autorización estatal o autonómica, con la particularidad de que 10 de ellos son megaplantas (instalaciones con más de 50 megavatios de potencia) que deben ser autorizadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y que plantean una potencia instalada conjunta de más de 2.800 megavatios —si se aprobasen triplicaría la potencia instalada ya enganchada a la red y en construcción en Jerez—. Algunos de ellos, incluso, plantean proyectos de hibridación sobre instalaciones de generación de energía renovables ya existentes ya sean eólicas o solares.

Algunos proyectos se quedaron en el camino

Y todos estos se suman a los que se quedaron por el camino. Algunos no lograron superar la primera criba, la obtención de los derechos para poder engancharse a la red. Muestra de ello es que, solo el año pasado, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) resolvió cinco conflictos de acceso a la red entre Red Eléctrica y compañías que planteaban proyectos fotovoltaicos en Jerez —todos ellos fueron rechazados por el ente fiscalizador—.

También hubo dos proyectos en la carretera de Sanlúcar que no pasaron la tramitación ambiental al proyectarse sobre suelos con especial valor para las aves esteparias. Y hubo una megaplanta en la zona sur del término municipal donde el promotor desistió de continuar con la tramitación.