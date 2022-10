"Cómo me gustaría cogerte solo”: las palabras que causaron la condena del alcalde de Torrecera

La condena por un delito de amenazas al alcalde de Torrecera, Francisco Arcila, proferidas al vocal de IU de la pedanía, Manuel Bertolet, han puesto de manifiesto una "lamentable actitud homófoba" que denotan un "comportamiento absolutamente antidemocrático e ilegal", opinan, entre otros, otras formaciones políticas como el PP.

Pero, ¿qué desató esta salida de tono del regidor pedáneo?

El pasado mes de abril, el representante de IU en la ELA, Manuel Bertolet, y el portavoz del IU en el Ayuntamiento de Jerez, Raúl Ruiz Berdejo, acudieron al Consistorio pedáneo para solicitar información sobre los cortes de suministro de agua que se están produciendo en Torrecera.

Una situación que, según recuerda IU, se viene dando desde que el PSOE entrara en la alcaldía pedánea y privatizara la gestión del agua en el municipio.

Esta actuación desencadenó la ira del regidor socialista desembocando en un "comportamiento agresivo, violento, machista", recordaba entonces Ruiz Berdejo.

El rifirrafe quedó grabado en un audio en el que se constaron las siguientes amenazas:

Las amenazas de Arcila

-"Te voy a pegar un guantazo en esa boca de mierda que tienes que te voy a reventar la cabeza

-¿Te estás enterando de una puta vez o no?"

-"Tú eres una maricona de mierda"

-"Cuánto daría yo por poder cogerte solo y demostrarte si tú eres una maricona y yo estoy trastornado".

-"Esa risita te la ibas a comer".

Ante esta nueva condena, el Partido Popular se pregunta "¿Cuánto tiempo más va a mantener su silencio Mamen Sánchez tras la sentencia a su alcalde de Torrecera por amenazas? ¿Va a mantener Mamen Sánchez a su compañero de partido como alcalde tras la sentencia judicial que le condena por amenazar a otros representantes políticos?".

Los populares, a través de su secretario general Jaime Espinar, ha señalado que todo el tiempo que Mamen Sánchez "no muestre públicamente su rechazo al comportamiento de su alcalde de Torrecera y lo mantenga en el cargo está siendo cómplice de un comportamiento a todas luces antidemocrático e ilegal tal y como ha puesto de manifiesto la sentencia judicial".

El PP insta a Mamen Sánchez y al PSOE de Jerez a "que no se queden de brazos cruzados ante una condena de estas características donde además se ha puesto de manifiesto una lamentable actitud homófoba. Por lo tanto, si el PSOE quiere ser coherente no puede pasar un minuto sin que públicamente rectifiquen. “Ponerse detrás de las pancartas y reivindicar está muy bien, pero para que tenga sentido no puedes mantener en tus filas a quien hace gala de semejante homofobia”.