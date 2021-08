El premiado corto ‘La primavera siempre vuelve’, en el Astoria

Es verdad, siempre vuelve. El sonido de las golondrinas es el mismo que te acompañaba mientras observabas con curiosidad el deambular de los gatos por los tejados. El olor a azahar camino de la plaza de abastos de la mano de mamá, un sábado por la mañana. El calorcito agradable de las tardes, cada vez más luminosas. El regreso de la temporada de helados de nata montada y del botijo a la encimera de la cocina. Las ventanas abiertas. La primavera siempre vuelve y, con ella, las ganas de desempolvar los recuerdos que nos despierta.

Vuelve para todos, también para Alicia Núñez Puerto. En este caso, a ella, el regreso de la primavera ha significado cumplir un deseo, hacer realidad un sueño: su primer cortometraje de animación. “Siempre he querido contar historias. Con esta intención en la cabeza estudié Comunicación Audiovisual. Aterricé en el mundo profesional y me dediqué a ayudar a contar historias pero de otros, como parte de un equipo. Algo que está genial, pero no cuentas tus propias historias. Así que tras regresar de México, donde estuve cinco años trabajando para animación, volví a España y en 2018 fundé junto a varias compañeras MIA, Asociación de Mujeres en la Industria de la Animación en España, y fui su primera presidenta electa hasta febrero de este año. Y se me llenaba la boca diciendo que nosotras podíamos contar historias, cuando yo todavía no había contado la mía. Así que tenía que demostrar que se podía, el movimiento se demuestra andando”.

Coincidía entonces que la abuela de Alicia había fallecido (en 2017), acababa de tener a su primera hija, el regreso a España... “Yo tenía un mejunje de cosas por dentro que cuando se alinearon, salió esta historia, mi historia: ‘La primavera siempre vuelve’”.

Un cortometraje que habla del paso del tiempo, de los que nos fuimos lejos a buscar oportunidades y de los que se quedaron… Pero, sobre todo, habla de esos veranos de infancia rodeados de primos, abuelos y patios para correr saltando charcos de agua. Se proyectará este jueves, 26 de agosto, a las 21,30 horas, en el cine Astoria, dentro del ciclo ‘Con acento jerezano’. La entrada será libre hasta completar aforo.

“Estamos súper ilusionados con poder compartirlo en casa. Es una noche muy especial porque Rafa Caballero (compositor de la canción original del cortometraje, junto a Tito Alcedo), nos acompañará tocando tres temas en directo. Habrá un coloquio con varios miembros del equipo: Marta Núñez (editora), Marcel Tojo (supervisor de layout), Reyes Arnal (directora de producción), Rafa Caballero (canción original) y yo (dirección, producción y guión) y proyectaremos el cortometraje y el videoclip de la canción”, explica Alicia. “En esta obra cuento un sentimiento, una emoción que quería transmitir. Está inspirada en mí, pero cada uno la puede recibir tal como tenga sus recuerdos y sus memorias. La historia es muy de aquí”, añade.

El corto se estrenó el pasado mes de junio en Animafest Zagreb 2021, y lleva hasta la fecha 14 nominaciones en diferentes festivales. Recibió el premio CineCádiz a mejor cortometraje gaditano en la última edición del festival internacional de cine de San Roque, FICSAN.

Alicia Núñez lleva 15 años en el mundo de la animación y ha trabajado en más de 25 proyectos internacionales para compañías como BRB Internacional, Aardman Animations o Ánima. Actualmente está al frente del departamento de desarrollo de cine de Ánima, es miembro de la Academia española de Cine y de la recién creada Academia de Cine de Andalucía.