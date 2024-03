Jerez conmemorará el 8 de Marzo con el lema ‘Mujeres en las Artes’

La teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez, ha presentado la programación conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que este año está dedicada al lema 'Mujeres en las Artes'.

La presentación ha contado con la presencia de la vicepresidenta ciudadana del Consejo Local de las Mujeres, Coral García Gago, y la artista María del Mar Moreno, que dentro de este ciclo de actividades ofrecerá su espectáculo 'Mujeres de cal y cante' el próximo 20 de marzo en el Teatro Villamarta.

Esta programación dedicará este año un protagonismo especial a La Paquera de Jerez, a la que se ha concedido el Premio Racimo Honorífico.

Susana Sánchez ha destacado que "el arte es una herramienta sanadora y terapéutica, que las mujeres convierten en un vehículo de crecimiento, de apoyo mutuo, y de reivindicación, y aquí tenemos a una todo terreno como María del Mar Moreno, que con su arte lleva el nombre de Jerez por todo el mundo".

La programación comenzará el próximo viernes 8 de marzo, con la celebración del Acto Institucional en los Claustros de Santo Domingo, en el cual se dará lectura al Manifiesto del Consejo Local de las Mujeres, y se hará entrega de los Premios Racimo y Filoxera.

Los Claustros de Santo Domingo acogerán desde este día la exposición 'Empoderadas. Mujeres del comercio justo'.

La vicepresidenta ciudadana del Consejo Local de las Mujeres, Coral García Gago, ha destacado que "desde el Consejo tenemos muy claro que debemos mantenernos firmes defendiendo los derechos conquistados por las mujeres y trabajando por los que quedan por conquistar", valorando muy positivamente la participación de diferentes delegaciones municipales en la programación del 8 de Marzo, “extendiendo las políticas de igualdad de forma transversal a todo el Ayuntamiento, que es la única forma de trabajar la igualdad y poder conseguir buenos resultados”.

Por su parte, María del Mar Moreno se ha mostrado muy ilusionada por participar en este ciclo con el espectáculo ‘Mujeres de cal y cante’, destacando que “para mí, es un orgullo y una responsabilidad, y me llena de emotividad, porque este espectáculo nació ya hace unos años, ha girado por el mundo, y en esta ocasión será una nueva versión de este espectáculo, porque siempre aportamos, y como buenas flamencas, nos gusta la improvisación, y contaré con Tata Yoya, con Juana la del Pipa…”, en un espectáculo en el que la artista pretende “darle mi mayor reconocimiento a las mujeres de las que vengo, a las mujeres de cal, las mujeres de mi familia, y las mujeres de cante, las artistas con las que también me he criado”.

Programación de actividades

Las actividades han comenzado en la mañana de hoy con una sesión de Neurogimnasia sistémica organizada por AMMA en la Casa de las Mujeres, que ofrecerá el lunes 4 una sesión de Alimentación Consciente.

El ciclo continuará con una programación muy variada en relación al lema de esta edición, ‘Mujeres en las artes’, con propuestas tan diversas como el concierto ‘Mujeres Compositoras: luces en la sombra’, en el Alcázar de Jerez, organizado por el Conservatorio Joaquín Villatoro, o el concierto de guitarra a cargo de Alba Espert y Davinia Ballesteros, en la Sala Paúl.

La Sala Paúl acogerá el sábado, 16 de marzo, el Concierto de Música por la Igualdad, con las actuaciones de Maestro Mutante, María Ruíz y La Mare.

La programación invitará a la ciudadanía a disfrutar del ciclo ‘Mujeres Cineastas’, en el Museo Arqueológico, con diferentes proyecciones y las intervenciones de María Espejo y Vanesa Toca. El Teatro Villamarta acogerá dos actividades de la programación, el espectáculo ‘Mujeres de cal y cante’ de María del Mar Moreno, el miércoles 20 de marzo; y el Teatro por la Igualdad, el jueves, 21 de marzo con la obra ‘Va por Ellas’ de Las Mónicas.

La Paquera de Jerez será protagonista de dos actividades en la Sala Compañía, en este mes de abril, en el que se cumplirán veinte años de su fallecimiento. El jueves 4 de abril, se celebrará la Exposición Ilustrada de José María Castaño sobre La Paquera, con la actuación de Sara Salado y Pepe del Morao; y el viernes, 5 de abril, Cine Fórum sobre La Paquera, con la proyección del documental ‘Por oriente sale el sol. La Paquera en Tokio’.

Aparte de todas las actividades relacionadas directamente con las artes, la programación contará con una propuesta de actividades muy variada, entre ellas las dedicadas al deporte, con la Feria del Deporte: Mujer y Deporte. Bailes Fusión. Libera tu mente y cuida tu salud, el 9 de marzo en Ifeca; y el curso de Defensa Personal, que se desarrollará durante tres meses.

La programación incluye dos exposiciones más. Desde el 12 de marzo, ‘Aromas del Levante’ en la Sala Paul, una muestra de fotografías con las que los chicos y chicas del Club de Participación Oeste rinden un homenaje a las mujeres de sus barrios. Desde el lunes 18 de marzo, la exposición de banderolas Tributo a las Nuestras 2024 estará en la calle Corredera.