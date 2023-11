PSOE y La confluencia no acudirán al pleno convocado por el PP contra la investidura de Pedro Sánchez

PSOE y La confluencia han anunciado que no asistirán al pleno extraordinario que se celebrará en la tarde de este miércoles en el Ayuntamiento jerezano en la que se debatirá una propuesta para cuestionar los acuerdos políticos que han permitido que Pedro Sánchez haya sido investido presidente del Gobierno. Convocatorias plenarias similares se están realizando en estos días en ayuntamientos de toda España gobernados por el PP.

Sin embargo, los representantes de ambas formaciones han comparecido juntos para anunciar que no acudirán a esta sesión al considerar que el Partido Popular está realizando un uso “partidista” de la institución municipal. De hecho, el portavoz del PSOE, José Antonio Díaz, y de La Confluencia, Raúl Ruiz-Berdejo, calificaron la sesión de “circo mediático”. Y en esta misma línea, la viceportavoz de La Confluencia, Kika González, advirtió de que este pleno será “una manifestación política del PP”.

En este sentido, ambas formaciones alertaron de que, para empezar, no era necesario convocar una sesión extraordinaria para debatir este asunto, cuando este puede presentarse en una sesión ordinaria, incluso por urgencia, mediante una moción que presente alguna formación —este viernes hay un pleno, por cierto—. De hecho, José Antonio Díaz llegó a decir que la celebración de esta tarde tendrá un coste de “5.000 euros” para el Ayuntamiento por el importe que deberá abonarse al personal municipal que requiere —entre Policía Local, empleados de secretaría y de Onda Jerez—.

Los representantes de ambos partidos advirtieron de la “politización” de un órgano municipal como es el pleno de la corporación. “Si la alcaldesa quiere cuestionar a un presidente elegido democráticamente, que lo haga desde su partido, pero que no use el pleno de todos los jerezanos”, apuntó el portavoz socialista. “Es una muestra más de la actitud totalitaria y partidista que Pelayo hace de nuestro Ayuntamiento”, indicó Kika González. “Que nos llamen a un pleno para resolver los problemas que verdaderamente interesan a los jerezanos y no para generar tensión y enfrentamiento”, enfatizó Ruiz-Berdejo.