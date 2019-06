El PSOE jerezano sabe que empezará este nuevo mandato municipal tal y como acabó el anterior, gobernando en solitario. Ahora bien, no quiere ser la formación que cierre la puerta a algún tipo de acuerdo de última hora con los partidos de izquierdas.

La ejecutiva local se ha reunido en la tarde de este jueves para ratificar la postura que mantiene desde hace días: gobernará en solitario si no hay un acuerdo con las otras dos formaciones de izquierdas (Adelante Jerez y Ganemos Jerez). La primera ya dijo el lunes que no pensaba entrar en el ejecutivo con los socialistas; mientras, la segunda sigue manteniendo su predisposición. Ahora bien, el PSOE no descarta que haya alguna reunión a lo largo de la jornada de este viernes en un último intento entre las partes.

De este modo, la dirección socialista no quiere ser el partido que dio el carpetazo definitivo al tripartito de izquierdas por lo que afirma seguir abierta al diálogo "hasta última hora". Haya o no haya acuerdo, la proclamación de Mamen Sánchez como alcaldesa está garantizada, aunque aún no se sepa el número de votos que recibirá.

Sin embargo, el PSOE sigue sin moverse de su posicionamiento pues, por otro lado, no tiene necesidad de hacerlo. Su propuesta no pasa por un gobierno de 14 miembros sino que las otras dos formaciones tengan uno o dos representantes en el ejecutivo municipal, aunque garantizándose la mayoría absoluta en el pleno —"un gobierno de 14 votos", explicaba una fuente socialista días atrás—.

El PSOE cuenta desde el pasado lunes con la negativa de la coalición de Podemos e IU a formar parte de un gobierno con los socialistas al entender que la correlación de fuerzas estaba desequilibrada entre ambas partes (10 frente a tres). Además, Adelante no ocultaba su "desconfianza" hacia los socialistas al que le reprochaba los incumplimientos de los acuerdos alcanzados durante el anterior mandato.

A pesar de esta negativa, la agrupación de electores mantuvo la vía abierta y el pasado miércoles le comunicó al PSOE su predisposición a participar en el próximo ejecutivo. En la reunión el PSOE se comprometió a darle en la tarde de este jueves una respuesta que, por otro lado, ha sido la esperada.

La ejecutiva socialista ha analizado la situación en una reunión que ha durado unas dos horas aproximadamente donde se descartó cerrar un acuerdo únicamente con Ganemos sino que cualquier acuerdo pasa también por Adelante Jerez. La decisión ya ha sido comunicada a Ganemos Jerez, que esta tarde está celebrando una asamblea.

Si finalmente no hay acuerdo, el PSOE seguirá considerando a estas formaciones como 'socios preferentes', tal y como ha sido durante el mandato que ahora concluye. Con ambas intentará buscar acuerdos puntuales.

La preferencia de gobernar en solitario

Las preferencias de los socialistas han pasado desde el inicio por gobernar en solitario. Públicamente se aferran al argumento de que, si han gobernado cuatro años con seis concejales, podrán hacerlo también con 10 otros cuatro.

Ahora bien, lo cierto es que los resultados electorales del pasado 26 de mayo le garantizan no solo la investidura sino la posibilidad de tener dos alternativas para sacar adelante los asuntos que se lleven a pleno durante los próximos cuatro años: una con las fuerzas situadas a su izquierda y otra con Ciudadanos.

De hecho, en la ejecutiva socialista hay voces que pidieron que no se descarte a priori cualquier tipo de acuerdo puntual con el partido naranja, formación que, por cierto, ya dijo que estaba dispuesta a hablar durante este mandato y que va a adoptar un papel de "oposición constructiva" y una actitud dialogante.

La sesión de investidura, el sábado

Eso sí, aunque no haya acuerdo de gobierno es pronto para saber cuántos votos obtendrá la candidatura de Mamen Sánchez en la sesión de investidura de este sábado. Ni Ganemos Jerez ni Adelante han dado a conocer su posicionamiento por el momento.

Pero, sea el resultado que sea, este sábado Sánchez será proclamada alcaldesa al haber encabezado la lista más votada en las elecciones y al no haber otra candidatura que alcance los 14 votos en la sesión.