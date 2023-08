El PSOE asegura que las obras de la plaza San Juan están "paralizadas" a causa de los "impagos"

El gobierno local (PP) y el grupo municipal socialista hacen gala de su confrontación a la mínima oportunidad, caso de las obras de la plaza de San Juan, motivo de enfrentamiento entre ambas partes mientras los vecinos sufren las molestias.

La delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha anunciado que en septiembre comenzará la instalación del nuevo pavimento de la plaza una vez solventado el pedido del material que el anterior gobierno socialista no realizó, si bien ha asegurado que las obras "no están cerradas ni paralizadas".

El grupo socialista, a través de su portavoz José Antonio Díaz, sostiene justamente lo contrario, es decir, que las obras están "paralizadas" debido a la "falta de gestión del gobierno de Pelayo, que que intenta ocultar su incapacidad extendiendo bulos y desinformación sobre el proyecto".

Según Díaz, que exime a su partido de cualquier responsabilidad en el retraso de las obras iniciadas durante su anterior etapa al frente del Ayuntamiento, "la paralización de las obras de la Plaza de San Juan está provocando un grave perjuicio al centro de Jerez, a los vecinos del entorno, a los comerciantes y a la imagen de nuestra ciudad. Y por si no fueran suficientes todos estos perjuicios, el gobierno de Pelayo, en lugar de trabajar, se dedica a empeorarlo haciendo que la delegada de Urbanismo mienta una vez más sobre la situación de este proyecto.”

José Antonio Díaz considera que las explicaciones de Belén de la Cuadra son una "cortina de humo" y se permite dar lecciones de moralidad al indicar que "la delegada de Urbanismo debería saber que mentir es pecado, porque mintió hace un mes cuando le recordamos la situación de esta obra y puso como excusa el pavimento, que por cierto, ya estaba recogido en el proyecto". En consecuencia, se pregunta Díaz, "si ya conocían el proyecto y ya sabían cuál era el pavimento, ¿a qué están esperando?".

El portavoz socialista asegura que "la causa de la paralización de la obra son los impagos, y si no es así, la delegada, la delegada de Urbanismo ya está tardando en demostrar documentalmente ante la opinión pública la fecha del último pago de la certificación de obra".

El exdelegado de Urbanismo considera que "el gobierno de Pelayo es de bisagra dura, tan dura como el pavimento que dicen no encontrar para la Plaza de San Juan. Trabajan poco y se han ido todos de vacaciones"; el nuevo gobierno local "está en modo vacaciones durante los meses de julio y agosto e intenta tapar su falta de trabajo y gestión culpando al anterior gobierno del PSOE, con el que subraya que "están obsesionados".

No en vano, prosigue Díaz en un comunicado, "todos los días lanzan bulos sobre la gestión que les precedió para ocultar la realidad: no trabajan, no gestionan y no pagan, y la plaza de San Juan es un claro ejemplo de ello. Lo que deben hacer es ponerse a trabajar y concluir proyectos que son buenos para Jerez, aunque el PP no pueda soportar que estos proyectos los iniciara un gobierno socialista.”