Comienza en La Granja la quinta campaña de plantación de arbolado

La alcaldesa, Mamen Sánchez, junto al teniente de alcaldesa de Urbanismo, Medio Ambiente e Infraestructuras, José Antonio Díaz, junto a la responsable de Ingesán, Laura Arias, ha supervisado el inicio de la quinta campaña anual de plantación de arbolado impulsada por el Gobierno Local en la barriada La Granja.

Concretamente, se han plantado 9 unidades de 'ginkgo biloba', una de las especies que suponen novedad en cuanto a especies en la actual campaña, iniciada el pasado 17 de diciembre. La referida especie, también es conocida como ‘árbol de los cuarenta escudos’ o ‘nogal de Japón’.

Tal campaña, descrita en el modelo de gestión derivado del Proyecto Life ‘Jerez Más Natural’, supuso en la edición 2018-2019 la plantación de 642 ejemplares, tanto en alcorques vacíos como en parques de la ciudad y en el viario de distintas barriadas, incluyendo también al término rural en los casos de Gibalbín, Mesas de Asta y Majarromaque. Se plantaron especies tales como algarrobo, aligustre matizado, almez, árbol del amor, catalpa, fresno del país, grevillea, jabonero, lagunaria, melia, naranjo, pruno, sófora y tipuana, entre otros.

Detalles campaña 2020

La alcaldesa ha avanzado que en la recién iniciada campaña “se van a plantar 650 unidades. Son especies no agresivas con el acerado, respetuosas con el entorno urbano, que no fomentan las alergias al no propiciar la aparición de plagas y con las que Jerez va recuperando su masa arbórea y renueva su compromiso con el Medio Ambiente y la Sostenibilidad”.

Mamen Sánchez ha añadido que “cuando finalice esta quinta campaña, Jerez tendrá 4.200 árboles sumando la actual y las anteriores, es algo que se enmarca dentro de la Agenda 2030 de la apuesta por la Sostenibilidad”.

Por su parte, José Antonio Díaz ha explicado que en La Granja, desde 2017, “hemos plantado 180 árboles. Este Gobierno socialista desde 2015 ha activado una nueva dinámica de plantación frente a una política del Gobierno anterior en la que la ciudad perdió arbolado”. El edil además ha afirmado que “hay árboles que, por su mal estado, hemos tenido que retirar por seguridad ciudadana y en estas campañas también hemos ido recuperando esos árboles perdidos por enfermedad”.

En los próximos cuatro años se cubrirán “con grava filtrante todos los alcorques de la ciudad, se trata de una novedad que hemos incluido en la mejora de la concesión con Ingesán. Esto hará que los acerados sean más accesibles y que los alcorques no sean depósito de basuras ni de malas hierbas, además de mejorar la estética de la ciudad”.