Cuatro de cada 10 empresas de Jerez son comercios o bares

El comercio y la hostería siguen siendo una actividad fundamental en la economía jerezana. No en vano, en torno al 40% de las empresas que estaban activas a principios de este año se dedicaban a este sector, según el último avance del Directorio Central de Empresas (Dirce) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ahora bien, su peso se ha reducido ligeramente en los últimos años puesto que en 2012 agrupaba al 44,7%. Con datos a 1 de enero de 2023, había en la ciudad algo más de 4.500 empresas dedicadas a esta actividad.

No obstante, esta reducción no puede achacarse a un retraimiento de este sector por causas económicas, sino que es debido a una modificación de la metodología de este estudio que aplica el INE para este estudio, que el pasado año, y por determinación de la Unión Europea, modificó la definición de 'empresa activa', de ahí que se haya reducido el número en algunas actividades económicas. No en vano, y con la anterior metodología, el número de empresas adscritas a este sector comenzó a incrementarse en 2019 y no frenó, ni siquiera, con la pandemia del coronavirus.

El INE explica que estos registros proceden de un estudio pormenorizado de "distintas fuentes de origen administrativo y estadístico" a la que se realiza unos "tratamientos de depuraciones, armonización e integración" para posterior su publicación. Mientras tanto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) elabora mensualmente una Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social teniendo como referencia los datos de cotizaciones que mensualmente hace públicos el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de ahí que las cifras entre uno y otro estudio no coincidan al tener distinta metodología, aunque ambos son herramientas muy válidas para aproximarse a la realidad empresarial de la ciudad.

Siguiendo con los últimos datos publicados por el INE, las empresas adscritas a otros servicios tales como información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y de servicios auxiliares, actividades educativas, sanitarias y de asistencia social y otro tipo de actividades sociales, incluidos los servicios personales, se han incrementado ostensiblemente en este periódico convirtiéndose así en el sector que más firmas activas tiene a día de hoy.

Los servicios personales, a alza

Durante los últimos años han crecido notablemente el número de negocios englobados dentro del epígrafe de actividades profesionales y técnicas y otros servicios personales (cada una de ellas supone en torno al 17% y 11%, respectivamente, del total de empresas contabilizadas en la ciudad).

A lo largo de los últimos años, el número de empresas activas en Jerez ha ido creciendo. Sin embargo, en 2022 se ha producido un ligero decrecimiento que ha provocado que a 1 de enero de 2023 haya unas 457 empresas menos que en el año anterior, que fue el mejor registro desde que el INE publica este tipo de datos a escala municipal.

Porcentualmente, las actividades que más ha crecido en Jerez desde principios de la pasada década hasta este 2023 han sido las de información y comunicaciones, así como las inmobiliarias (hay un 71 y un 64% más de firmas activas en la ciudad que hace un año). No en vano, en torno al 5% de las empresas de Jerez se dedican en la actualidad a la compraventa y gestión de inmuebles.

En cambio, y a pesar del auge de la actividad constructiva, el número de firmas dedicada a este sector ha disminuido en los últimos 10 años. Así, a principios de este año había unas 885 empresas constructoras activas, unas 350 menos que en 2012, un año especialmente duro para este sector que vivió entonces una enorme crisis.

Mientras tanto, la actividad industrial concentra el 4,6% del total de las empresas afincadas en Jerez. Este porcentaje se ha reducido en algo más de un punto porcentual en comparación con los registros de hace una década. A día de hoy, son 514 empresas activas.

Los porcentajes de distribución de empresas entre los distintos sectores en Jerez es similar al del conjunto de la provincia, a tenor de los datos recopilados por este estudio estadístico. Así la actividad comercial y hostelera ocupa el 41% del total de las empresas domiciliadas en la provincia. Mientras, las empresas industriales suponen un 4,5% del total de negocios que estaban activos a principios de año.