El sorteo de la Lotería de Navidad que se celebra cada 22 de diciembre, da comienzo a estas entrañables y familiares fiestas. Sin embargo, este parece no ser, cada vez más, un evento exclusivo de la época navideña. El pasado 10 de julio, Loterías y Apuestas del Estado lanzaba la campaña de verano del Sorteo de Navidad. Desde ese mismo día, las administraciones de Lotería de Jerez pusieron a la venta los décimos del sorteo. "El día que la recibimos ya se podían comprar. Pero vamos, desde mayo o junio, nos estaban pidiendo la Lotería de Navidad", aseguran los miembros de la administración número 2, situada en la Alameda Cristina.

'¿Qué recuerdo quieres llevarte este verano?', es el eslogan que acompaña al mítico '¿Y si cae aquí el Gordo de Navidad?' y que conforman dicha campaña. Ésta invita a los españoles a cambiar el souvenir de sus vacaciones, en los diferentes puntos del país, por un décimo de Lotería de Navidad. La campaña cuenta con un spot para cine y varias piezas audiovisuales para televisión, redes sociales, radio y soportes de exterior. Además, como novedad, la iniciativa llegará este año a las costas españolas, donde será visible en cientos de puestos de vigilancia de Cruz Roja de más de 600 playas.

Las administraciones aseguran que: "los que somos de aquí lo dejamos para el final"

No es de extrañar la afluencia de habitantes de Jerez en las administraciones de Lotería en busca de los primeros décimos. Muchos de los residentes de la ciudad agradecen que la venta de décimos de Lotería de Navidad comience durante la época estival. "Me encanta que se empiece a vender en verano, así puedo comprarla poco a poco, no todo de golpe. Es más económico y tengo más oportunidades", asegura una cliente de la administración situada en la Calle Larga. Sin embargo, esta práctica se hace más habitual entre los jerezanos a medida que se acerca el Sorteo navideño. "Los que somos de aquí lo dejamos para el final, salvo excepciones, solemos comprarla a última hora, a principios o mediados de diciembre", confirma el vendedor de la administración número 10 de la Plaza Plateros.

Los que no se quedan sin probar suerte en la localidad jerezana son los turistas. Por tanto, la campaña veraniega esta destinada, sobre todo, a estos visitantes, que convertirán los décimos comprados en un recuerdo de su visita a la ciudad. "Aquí cerca tenemos un hotel y los clientes vienen pidiendo Lotería de Navidad. A los turistas les gusta llevarse Lotería de otros sitios", aseguraba este medio el personal de la administración de la Alameda Cristina. "Mi hija trabaja en Amsterdam y nos encarga, cada verano, Lotería de Navidad para ella y sus compañeros de trabajo", explica un cliente de dicha administración.

Aún es demasiado arriesgado determinar cuál será el número o la terminación más vendida de este ansiado premio. Algunas administraciones aseguran que aún es pronto para conocer este dato, debido a la escasez de ventas. Otras, en cambio, se atreven a realizar predicciones, "nos piden mucho el 5, el 7 o el 9. El número 13 no lo están pidiendo tanto este año. En general, números impares", afirman.

La campaña estival ha supuesto una inversión de alrededor de un millón y medio de euros, según informaba Inmaculada García Martínez, presidenta de Loterías y Apuestas del Estado. Este período suele concentrar el 12% de ventas. Las administraciones jerezanas aseguran que los meses de noviembre y diciembre son los que cuentan con una mayor demanda de Lotería de Navidad. Por su parte, la presidenta, ha señalado que este 2018, el Sorteo de Navidad, pondrá a la venta un total de 170 millones de décimos en 12.000 puntos de venta de la red comercial de Loterías. La emisión constará por tanto de 170 series de 100.000 números cada una, que ascienden a 3.400 millones de euros y se reparten en premios al 70%. En total se repartirán 2.380 millones de euros.