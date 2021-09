Cómo recuperar datos eliminados: los mejores programas para hacerlo

¿Tu equipo presenta una avería que ha implicado la pérdida de datos? ¿Has eliminado archivos importantes incluso de la papelera? Por suerte, existen programas que solucionan estos problemas.

¿Qué es un software de recuperación de datos?

Es un programa que accede a la información que ya no es alcanzable en un equipo informático de forma regular. En otras palabras, fuerza el acceso por otras vías hasta recuperar la información que se está buscando. Por ello, funciona cuando se presentan las causas más habituales de pérdida de datos.

Las más comunes son las averías de los dispositivos, ya sea a nivel de software o de hardware. En el caso del software, habría que ver si se trata de un ataque con malware y si el archivo entero se puede recuperar sin dañar otros. También es posible acceder a partes del disco duro que están dañadas y que el dispositivo no las lee, pero sí un programa.

Incluso, un software de recuperación es capaz de acceder a archivos después de haber formateado el ordenador, aunque no es siempre así. Lo que sí es posible en prácticamente todos los casos es recuperar un archivo que se haya eliminado de forma involuntaria, ya que suele quedar rastros que un usuario no es capaz de seguir.

El mejor programa para recuperar archivos borrados

Hay varios software de este tipo, unos mejores que otros y con características que pueden ser útiles para casos más específicos. Además, los diferentes tipos de dispositivos también influyen, como son los ordenadores, móviles, cámaras, tarjetas de memoria y discos duros externos, entre otros.

Dentro de toda esta variedad, algunos destacan sobre los demás. Los que nos han parecido mejores son los siguientes:

Recoverit

Su nombre completo es Wondershare Recoverit, y es uno de los programas de recuperación de datos más conocidos porque existe desde el 2003. A día de hoy, cuenta con más de 5 millones de usuarios.

Con él puedes recuperar todo tipo de archivos, desde música vídeos e imágenes hasta correos electrónicos. También es compatible con una gran cantidad de dispositivos: ordenadores, discos duros, tarjetas de memoria y otros.

Lo mejor es que funciona para recuperar archivos en más de 1.000 formatos distintos. Además, su índice de recuperación es cercano al 96%, sumamente alto si se compara con otros en el mercado. Prueba Recoverit Gratis si quieres comprobarlo.

Su mayor inconveniente es que se tienen que buscar los archivos a recuperar de forma manual, aunque es mejor así si se trata de un dispositivo con poco uso.

Disk Drill

Solo está disponible para Mac, aunque también podrás utilizarla en dispositivos con Android.

Lo mejor que tiene es su posibilidad de recuperar archivos en más de 200 formatos distintos de forma sencilla. Tan solo se necesita pulsar un botón para que aparezcan disponibles de nuevo. Esto último también podría ser una desventaja si te interesa un solo archivo entre varios, pero no tiene que ser tu caso.

También permite monitorizar el equipo para detectar a tiempo posibles problemas en el disco, lo que es muy útil si todavía utilizas disco duro mecánico (HDD) porque es fácil que se dañe. Su versión gratuita es bastante completa, y la puedes actualizar en cualquier momento a la premium para más funciones.

Recuva

Llama la atención de muchos porque se trata de uno de los mejores programas de recuperación de archivos gratis. Funciona para Windows, y sirve para restaurar una gran cantidad de tipos de archivos.

La opción más interesante que tiene es una búsqueda avanzada para hallar los archivos más difíciles de encontrar. Además, tiene una opción de eliminar por completo un archivo, de manera que nunca se pueda volver a encontrar.

PC Inspector File Recovery

Lleva bastante años en el mercado, siendo uno de los primeros en aparecer. Funciona principalmente como un asistente para el dispositivo, aunque cuenta con una opción de recuperación de archivos para hacer una búsqueda rápida. También tiene un botón de búsqueda de datos perdidos que hace una evaluación exhaustiva de la máquina.

Es rápido, ligero y fácil de usar porque los archivos eliminados se marcan automáticamente en verde para que sepas cuáles van a recuperarse. Sin embargo, no es tan práctico porque no está integrado con la papelera de reciclaje, por lo que no podrá hacer búsquedas allí.

Glary Undelete

Es otro programa gratuito, bastante potente. Se utiliza sobre todo para restaurar archivos en formato NTFS + EFS, FAT o NTFS, típicos de los discos duros, aunque también recupera archivos en múltiples dispositivos.

Permite filtrar los resultados de búsqueda para encontrar más fácilmente el archivo en concreto a recuperar, por tamaño, nombre y fecha de creación.

Ya ves que hay varios programas en el mercado. Todos son bastante buenos para casos generales, aunque deberás hacer una elección acertada si estás buscando algo en concreto. Recuerda probar las versiones gratuitas antes de adquirir la licencia si todavía no tienes la seguridad de que ese software te pueda ayudar.